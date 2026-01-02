Régimen de Venezuela confirma excarcelación de otros 88 presos políticos

–En un comunicado publicado en Instagram, el régimen venezolano confirmó la excarcelación de 88 personas más que habían sido detenidas durante la crisis política que se desató tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude de la oposición.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario indicó que en las últimas horas se realizaron «88 nuevas excarcelaciones» de «personas privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas de sectores extremistas, tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024, orientados a generar desestabilización y a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano».

El ministerio también explicó que estas excarcelaciones se dan luego de un proceso de «revisión integral» por el cual el Estado «evalúa de manera individual cada situación y adopta, conforme a la Ley, medidas cautelares, como parte de una política de justicia con enfoque humanista y de preservación de la paz». El mensaje asegura que el Estado «garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus derechos humanos y la atención integral».

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024 se desató una crisis en Venezuela a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y la consecuente denuncia de «fraude» por parte de la oposición, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia. En ese contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas y acusadas de «terroristas».

Poco más temprano, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad había informado que durante la madrugada de este año nuevo las autoridades excarcelaron a 87 personas que permanecían recluidas en el penal de Tocorón, en el estado Aragua (norte). El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), en tanto, había «confirmado» la excarcelación de 54 detenidos en Tocorón y uno en la cárcel de El Rodeo I, en el estado de Miranda (centro). (Información DW).