–Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzó un ataque masivo y seis grupales con uso de armas de alta precisión, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal, contra el sector de defensa y las instalaciones energéticas ucranianas que lo alimentan, informó este viernes el Ministerio de Defensa del país euroasiático.

Desde la cartera militar rusa precisan que, además de los objetivos mencionados, los ataques, ocurridos entre el 27 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, alcanzaron:

-infraestructura de transporte y portuaria utilizada en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania

-talleres de montaje para producir componentes de motores de misiles

-lugares de producción de drones de ataque de largo alcance y de preparación para su lanzamiento

-depósitos de municiones y combustible

-puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas, nacionalistas y mercenarios extranjeros

En este contexto, el organismo subrayó que estas ofensivas aéreas son una respuesta a los «ataques terroristas» del régimen de Kiev contra instalaciones civiles. Uno de los ejemplos más recientes de ataque ucraniano contra civiles tuvo lugar la pasada Nochevieja en la localidad de Jorly, en la provincia rusa de Jersón, donde el lanzamiento de drones contra un hotel y un café, causó 27 muertos, entre ellos 2 menores de edad, y dejó 31 heridos, incluidos 5 niños.

Conforme a datos de investigación, estuvieron involucrados tres vehículos aéreos lanzados contra un café y un hotel en la costa del mar Negro, en la población de Jorly, en plena celebración del Año Nuevo. Uno de los drones llevaba una mezcla inflamable. Muchos civiles murieron quemados vivos. El 2 y 3 de enero fueron declarados días de luto en la provincia de Jersón.

De otro lado, el Comité ruso de Investigación comunicó este viernes que ascendió a 28 personas el número de víctimas mortales que dejó el ataque perpetrado la víspera por Kiev contra civiles en la localidad de Jorly, provincia de Jersón.

«Según la investigación, en la noche del 1 de enero se llevó a cabo un ataque masivo con drones ucranianos equipados con municiones contra un café y un complejo hotelero en la localidad de Jorly, donde en ese momento se encontraban al menos 100 civiles, entre clientes y personal del establecimiento», precisa el comunicado.

Entre las 28 víctimas mortales, hay 2 menores de edad. Además, se reporta que 30 personas, entre ellas 5 niños, fueron trasladadas a centros médicos con lesiones de diversa gravedad.

El gobernador local, Vladímir Saldo, afirmó haber proporcionado la información sobre la tragedia al presidente del país, Vladímir Putin. «Vladímir Vladímirovich coincidió con la opinión de que este crimen, en términos de crueldad, inhumanidad y cinismo, es el mismo que la quema de personas en Odesa el 2 de mayo de 2014», detalló.

Saldo se refirió al crimen perpetrado contra la Casa de los Sindicatos de Odesa en 2014, cuando neonazis ucranianos prendieron fuego deliberadamente al edificio donde se escondían ciudadanos contrarios al golpe de Estado y a la política de las nuevas autoridades de Kiev, después de chocar con radicales.

A su vez, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que las acciones del régimen de Kiev muestran su «carácter bestial», así como «el odio neonazi, la deshumanización que crece en progresión geométrica» y «la burla de lo sagrado», inherentes a los colaboradores de Ucrania occidental. «¡Acusamos de ello a todos los que financian a los bastardos terroristas en Ucrania! ¡Los acusamos del asesinato de niños y del exterminio de población civil! ¡Los acusamos de corromper la condición estatal ucraniana, convertida en una máquina de matar!», sentenció Zajárova. (Información RT).