    México: Sismo deja dos muertos y decenas de casas destruidas (VIDEOS)

    –(Foto el Ángel de la Independencia osciló como un péndulo a la inversa). Dos personas murieron y decenas de casas colapsaron en México este viernes por el sismo con epicentro en el estado de Guerrero (suroeste), que sacudió esa turística zona de la costa Pacífica y la cercana capital.

    El terremoto se registró poco antes de las 08H00 y tuvo una magnitud de 6,5, confirmó el Servicio Sismológico Nacional.

    Las autoridades reportaron inicialmente que no había «daños graves», pero horas después se conoció la muerte de una persona en Ciudad de México y otra en la localidad de San Marcos, a 15 km del epicentro.

    En la capital murió un hombre de 60 años al caer mientras evacuaba su domicilio durante el temblor.

    «El hombre desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento», informó el gobierno de la alcaldía local.


    Al menos 12 lesionados en Ciudad de México

    Además, 12 personas resultaron lesionadas, informó la alcaldesa de la capital, Clara Brugada.

    En San Marcos, una mujer de unos 50 años «perdió la vida a consecuencia de que colapsó su vivienda», declaró la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

    La mujer «estaba preparando su café, era temprano, y de la nada se vino todo esto encima», relató Edith Gaspar, familiar de la víctima, señalando los restos de muro y techo de la vivienda colapsada.

    En esa localidad se derrumbaron unas 50 viviendas y «en todo el municipio las casas están cuarteadas», afirmó su alcalde, Misael Lorenzo Castillo.

    Uno de sus habitantes, Rogelio Moreno, aseguró que «San Marcos está bien dañado, está devastado».

    La gobernadora Salgado también reportó daños en 700 casas, de las cuales 70 colapsaron, así como cuatro personas lesionadas con afectaciones menores en Acapulco.

    (Información DW y RT).

    Ariel Cabrera
