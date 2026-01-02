Inician las recargas de pasajes gratis en TransMilenio para más de 740.000 personas

Foto: Secretaría de Integración Social

El Distrito inició las recargas de pasajes gratis del 2026, como parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). En enero, más de 740.000 personas —entre ellas personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza extrema y moderada— reciben el beneficio, con una inversión superior a $10.000 millones.

¿Cómo se distribuyen los pasajes?

En enero de 2026, las recargas de pasajes gratis se distribuyen de la siguiente manera:

La importancia de personalizar la tarjeta TuLlave

Para recibir y activar los pasajes es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que esta permite identificar a cada persona beneficiaria y cargar los pasajes correspondientes según su perfil.

Una vez personalizada la tarjeta, las personas pertenecientes a los grupos priorizados deben esperar la actualización de la información para poder realizar la activación de los pasajes en el sistema.

¿Cómo activar los pasajes gratis?

Las personas beneficiarias pueden activar sus pasajes de las siguientes formas:

En taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada. Solicitar la activación del beneficio.

En puntos automáticos del sistema