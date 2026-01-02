Maduro elude desmentir presunto ataque de EE.UU; se declara abierto a dialogar con Washington

–Nicolás Maduro eludió confirmar o desmentir, en una entrevista este jueves, el presunto ataque de Estados Unidos a una instalación de narcóticos en territorio venezolano, pero se mostró abierto a dialogar con Washington.

«Eso puede ser un tema que conversemos en unos días», declaró Maduro al periodista español Ignacio Ramonet, quien pidió detalles tras recordar que el gobierno venezolano «no ha confirmado ni desmentido esta información».

A inicios de semana Trump aseguró que Estados Unidos había destruido un área de un puerto para embarcaciones presuntamente usadas para transportar drogas en Venezuela, el que sería el primer ataque estadounidense en territorio venezolano.

«Lo que sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí», afirmó Maduro en la entrevista.

En entrevista con Ignacio Ramonet, Nicolás Maduro niega una segunda llamada telefónica con Trump.

“Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido, Ramonet, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre (…)Conversamos 10min” pic.twitter.com/sHAzgUdpBK — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) January 2, 2026

El dictador de Venezuela afirmó que no ha vuelto a hablar con Trump desde la conversación telefónica que mantuvieron el 21 de noviembre, la cual calificó de «cordial y respetuosa».

«Creo que fue hasta agradable esa conversación, pero ahí las evoluciones posconversación no han sido agradables», comentó.

Maduro ratificó que está dispuesto a llegar a acuerdos con Estados Unidos, especialmente en materia petrolera, migratoria y de lucha antinarcóticos.

Maduro aclaró además que solo ha tenido «una sola conversación» de «10 minutos» con Trump, en un intento por aclarar «especulaciones» tras una declaración que hizo el mandatario estadounidense el lunes sobre una llamada «muy recientemente».

«Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (…) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores», dijo el gobernante chavista que es considerado «ilegítimo» por la administración Trump.

«No pueden acusar a Venezuela»

De otro lado, Nicolás Madro aseguró que en EE.UU. saben que lo del narcotráfico es un pretexto que lo utiliza para justificar sus agresiones a su país, por lo que «todo eso hay que ponerlo de lado y empezar a conversar en serio».

«Sencillamente, como no me pueden acusar a mí, como no pueden acusar a Venezuela de tener armas de destrucción masiva, como no nos pueden acusar de tener cohetes nucleares, de estar preparando un arma nuclear, de tener armas químicas, entonces inventaron una acusación que Estados Unidos sabe que es tan falsa como aquella acusación de las armas de destrucción masiva que los llevó a una guerra eterna», preciso Maduro.

«En Estados Unidos saben que eso es falso. Así que yo creo que todo eso hay que ponerlo de lado y empezar a conversar en serio, con datos en la mano», agregó el jefe del Estado venezolano. «El Gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran», manifestó Maduro.

«Si algún día hubiera racionalidad y diplomacia, pudieran perfectamente conversarse, y nosotros tenemos la madurez y la altura. Además, somos gente de palabra», puntualizó.

Maduro responde cómo vive ante la amenaza de un ataque de EE.UU.

Por otra parte, Nicolás Maduro, relató cómo vive bajo la amenaza de un ataque de EE.UU. y su constante presión, explicando cómo lo afecta en lo personal, psicológico y espiritual.

«Yo tengo un búnker infalible: Dios Todopoderoso. Yo le entregué Venezuela a Nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey de reyes. El rey de aquí, de nuestra patria. Me encomiendo a él todos los días. Le encomiendo nuestra patria. Siempre, no ahora, siempre», respondió Maduro. «Y además, el pueblo es nuestro mayor escudo, nuestra mayor inspiración, nuestra mayor energía. Porque por ese pueblo hemos recibido todo lo que somos», agregó.

Maduro afirmó, además, que no se pertenece a sí mismo, sino que representa «un proyecto histórico de 500 años de lucha» y se identificó simbólicamente con grandes figuras de la nación, como Guaicaipuro, Ezequiel Zamora y Hugo Chávez.

«Dios está con nosotros, y como dice nuestro pueblo: ‘Si Dios con nosotros, ¿quién en contra?’. Así que la victoria en cualquier circunstancia, siempre nos pertenecerá. Por eso la tranquilidad, la serenidad, y la confianza de que estamos defendiendo la causa más justa que jamás se haya defendido. Y que la victoria de la paz nos pertenece», concluyó. (Con información DW y RT).