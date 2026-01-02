Pasaje de Transmilenio subiría $350; Petro se declara en contra del incremento y el alcalde Galán le responde ¿qué dijo?

–La Administración Distrital publicó para comentarios un proyecto mediante el cual eleva el precio del pasaje de Transmilenio en 350 pesos, lo cual provocó la reacción del presidente Gustavo Petro, quien se declaró en contra de la medida.

«Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota electrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere. La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diesel lo hemos mantenido subsidiado que es el principal costo de la operación», precisó en su cuenta en X el jefe del Estado.

Y añadió: «Pero si la decisión es subir el pasaje que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces».

El primer mandatario señaló que «el aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses».

Los pronunciamientos los hizo el presidente Gustavo Petro al replicar al concejal de Bogotá José Cuesta Novoa, quien en la misma red social, afirmó:

«Galán decidió propinarle una puñalada trapera al bolsillo de los bogotanos, aumento $350 la tarifa de Transmilenio. Contrariando su decisión inicial de aumentarla en $250. Y se escuda para en el nuevo SMMLV (Salario Mínimo Mensual). Autentica canallada, máxime cuando el gobierno nacional aportará este año $1,5 billones al distrito para la compra de una flota eléctrica».

LA RESPUESTA DEL ALCALDE GALAN

En respuesta al jefe del Estado, el alcalde mayor de la capital, Carlos Fernando Galán Alcaldía de Bogotá afirmó que si el 1,5 billones de pesos llega este año al Distrito «cuente que con que no subiremos la tarifa de TransMilenio».

Presidente, hasta ahora el Gobierno Nacional se ha comprometido a aportar 938 mil millones. Usted habla de 1.5 billones, lo que significa 562 mil millones adicionales. Si esa plata entra este año al Distrito, cuente que con que no subiremos la tarifa de TransMilenio. https://t.co/vDnFGDBUST pic.twitter.com/4OVekA2QYA — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 2, 2026

La administración Distrital atribuye el reajuste de la tarifa en Transmilenio al aumento del salario mínimo en 23 por ciento que decretó el Gobierno Nacional. De aplicarse el decreto, el pasaje de Transmilenio subiría cerca del 10,9%, con lo cual los usuarios tendrían que pagar 3 mil 550 por pasaje.