EE.UU: Colilla de cigarrillo ayuda a detener a un pedófilo 25 años después

–La Policía de Lawrence, en el estado de Kansas (EE.UU.), afirma que el ADN hallado en una colilla de cigarrillo y la tecnología de «genealogía genética» permitieron resolver un caso de hace 25 años de delitos sexuales contra menores, informaron medios locales este martes.

David James Zimbrick, de 58 años, fue arrestado en Raytown, Misuri, por agredir a una niña de siete años en un parque de Lawrence en el año 2000.

«Han transcurrido 9.257 días entre la agresión sexual que David James Zimbrick cometió contra una niña de siete años en el parque de Naismith y su arresto ayer por parte del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos», declaró el jefe de la Policía, Rich Lockhart.

Zimbrick enfrenta cargos por delitos contra dos menores entre 2000 y 2003 y permanece detenido en el condado de Jackson con una fianza de un millón de dólares, a la espera de su envío al condado de Douglas, en Kansas.

Por su parte, Lockhart señaló que podría haber más víctimas del pedófilo y reflexionó: «Estos menores estaban haciendo algo que todos hacíamos de niños: montar en bicicleta en un parque… Nos llevó más de dos décadas encontrarlo finalmente». Las autoridades, que reconocen el papel de la tecnología genética en el caso, instan a posibles víctimas a prestar las denuncias. (Información RT).