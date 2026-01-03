Acceda al curso gratis virtual de educación financiera con la Escuela del Hábitat en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Hábitat.

Accede al curso gratis de educación financiera y aprendemos a cuidar nuestro dinero para cumplir metas como el sueño de la vivienda propia. La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), a través de su Escuela del Hábitat, presenta el curso virtual Educación e Inclusión Financiera, una herramienta pedagógica diseñada para que la ciudadanía aprenda, de manera clara y práctica, a tomar mejores decisiones sobre su dinero, el acceso a subsidios de vivienda y la administración responsable de sus recursos. ¡Conoce aquí detalles e inscríbete!

Este curso gratis busca acercar a las personas a temas como el ahorro, el crédito, la planificación financiera y las oportunidades que ofrece el sistema de vivienda en Bogotá, con un enfoque accesible para todas y todos.

Para hacerlo más cercano y divertido, el lanzamiento del curso llega acompañado de una sorpresa: la canción Ranchera del bolsillo, una pieza musical creada para recordar, con humor y ritmo popular, la importancia de cuidar nuestras finanzas personales.

Ranchera del bolsillo se convierte así en la antesala perfecta de un curso que, además de generar conocimientos, conecta con la vida cotidiana de la gente.

«La educación financiera no tiene por qué ser aburrida. Queremos que la ciudadanía la sienta propia y útil en su día a día, desde la compra del mercado hasta el sueño de una vivienda. Y qué mejor que hacerlo a través de una ranchera que todos podamos cantar», señaló la secretaría del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal.

El curso Educación e Inclusión Financiera ya está disponible en la Escuela del Hábitat, la plataforma virtual de aprendizaje ciudadano, donde cualquier persona puede inscribirse y tomar cursos y lecciones de manera gratuita.

Escucha aquí la Ranchera del bolsillo, canta y cuida tus finanzas para lograr el sueño de tener vivienda propia:

Inscríbete al curso gratis de educación financiera, imgresando en: https://escuela.habitatbogota.gov.co