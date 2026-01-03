Así se fortalece la señalización vial en los barrios de Bogotá

Foto: UMV.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), anunció el inicio de la ejecución del nuevo contrato de señalización horizontal en las vías de la ciudad, con el propósito de fortalecer la seguridad vial en los barrios de la capital.

Esta estrategia, que comenzó en octubre de 2025, busca mejorar las condiciones de movilidad, promover una circulación más ordenada y garantizar desplazamientos seguros para millones de habitantes.

¿Por qué es importante la señalización vial?

Una señalización adecuada hace que la ciudad sea más segura, clara y fácil de recorrer. Por eso, este plan responde a la necesidad de:

Garantizar la seguridad vial mediante la adecuada organización del flujo vehicular y peatonal. Prevenir accidentes al advertir oportunamente riesgos y regular los comportamientos en las vías. Favorecer la convivencia entre peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, contribuyendo a una movilidad más eficiente.

Barrios y localidades beneficiadas

La implementación de la señalización impactará:

119 barrios intervenidos

18 localidades de Bogotá

Las intervenciones se desarrollarán en vías trabajadas previamente por la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) en zonas residenciales, comerciales y escolares, priorizando sectores con alta demanda de movilidad y condiciones que requieren mayor protección.

Foto: UMV.

Así será la implementación de la señalización horizontal (octubre 2025 – abril 2026)

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) instalará:

300 segmentos viales

30,7 km-carril señalizados

248 pasos peatonales tipo cebra

73 desarrollos de zona escolar

75 zonas con dispositivos de control de velocidad

Estas acciones permitirán fortalecer la seguridad en entornos escolares, mejorar los cruces peatonales y organizar la circulación en los barrios, contribuyendo a una ciudad más segura y mejor señalizada.