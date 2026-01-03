Así fue la incursión aérea de EE.UU y la captura de Maduro y esposa (VIDEO)

–Más de 150 aeronaves estadounidenses penetraron el espacio aéreo venezolano y neutralizaron a la fuerza bolivariana con certeros y contundentes bombardeos sobre puntos clave, que no pudo reaccionar, de lo contrario la ocupación habría tenido consecuencias impredecibles.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Dan Caine, reveló en una rueda de prensa este sábado los detalles del ataque perpetrado por Washington contra Venezuela.

«La palabra integración no alcanza a describir la enorme complejidad de semejante misión. Y la operación de extracción fue tan precisa que involucró a más de 150 aeronaves despegando en todo el hemisferio occidental, en estrecha coordinación, confluyendo en el momento y lugar precisos para combinar sus efectos con un único propósito: introducir una fuerza de intervención en el centro de Caracas, manteniendo al mismo tiempo el elemento de sorpresa táctica», detalló el jefe militar.

«A las 10:46 de la noche., hora del este, el presidente ordenó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que procedieran. Nos dijo: ‘Buena suerte y que Dios los acompañe’, y esas palabras se transmitieron a todas las fuerzas conjuntas», continuó Caine.

Durante la noche, aeronaves despegaron de 20 bases diferentes en tierra y mar a lo largo del hemisferio occidental. En total, más de 150 aeronaves, incluyendo bombarderos, cazas, plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y helicópteros, estuvieron en el aire anoche, precisó.

Según Caine, el fallo de un solo componente de esta maquinaria «perfectamente engrasada» habría puesto en peligro toda la misión. «Uno de nuestros aviones fue alcanzado, pero siguió siendo apto para el vuelo, y como dijo el presidente hoy mismo, todos nuestros aviones regresaron a casa y ese avión en particular se mantuvo operativo durante el resto de la misión», agregó.

ASÍ EE.UU. SACÓ A MADURO Y SU ESPOSA DE VENEZUELA

Además, el general describió la fase previa. «Observamos, esperamos. Nos preparamos. Mantuvimos la paciencia y el profesionalismo. Esta misión fue planificada meticulosamente, basándose en las lecciones aprendidas de décadas de misiones a lo largo de los últimos años. Décadas, muchas misiones durante estos últimos años. Esta fue una operación audaz que solo Estados Unidos podía llevar a cabo», dijo.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este sábado en una entrevista a Fox News que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, estaba en lo que describió como una «fortaleza» durante la agresión perpetrada esta jornada por Washington contra Caracas.

«[Maduro] estaba en una vivienda que se parecía más a una fortaleza que a una casa. Tenía puertas de acero. Tenía lo que llaman un espacio de seguridad, con acero sólido por todas partes. No logró cerrar ese espacio. Intentaba entrar, pero lo sorprendieron tan rápido que no pudo entrar. Estábamos preparados. Teníamos, ya sabes, sopletes enormes y todo lo necesario para atravesar ese acero. Pero no lo necesitábamos. No llegó a esa zona de la casa», afirmó.

Asimismo, el mandatario estadounidense aseveró que sus militares tenían planeado perpetrar la agresión a Venezuela «hace cuatro días», pero el tiempo «no era perfecto». «El clima tiene que ser perfecto. Y tuvimos el clima perfecto. Tuvimos, ya saben, uno muy bueno. Un poco más de nubes de lo que esperábamos. Estuvo bien. Esperamos cuatro días. Íbamos a hacerlo hace cuatro días, hace tres días, hace dos días. Y de repente, se abrió la posibilidad y dijimos adelante. Y les diré que fue simplemente increíble», completó.

Trump anunció que en el curso del ataque de esta noche, que afectó a la capital venezolana, Caracas, y a los estados de Miranda, La Guaira y Aragua, se capturó a Maduro y a la primera dama, que fueron trasladados «fuera del país».

Su detención fue confirmada posteriormente por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que exigió al Gobierno estadounidense que entreguen una «prueba de vida inmediata» de ambos.

«Ven por mi» afirmó Maduro y Trump aceptó el reto

La fiscal general del país norteamericano, Pamela Bondi, dijo que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, que también fue capturada, «pronto enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses».

«Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos», señaló Bondi, indicando que, tanto el líder venezolano como la primera dama, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York. (Información RT).