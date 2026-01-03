Trump dice que no habrá tropas de EE.UU. en Venezuela si la vicepresidenta hace lo que quiere Washington

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó este sábado que EE.UU. no estacionará tropas en Venezuela si la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, hace lo que Washington quiere.

Luego de que dijera que la Casa Blanca será la que dirija el poder político en Venezuela hasta que consideren que pueden «hacer una transición segura», New York Post le consultó si «las tropas estadounidenses estarán estacionadas sobre el terreno ayudando a gobernar el país».

Al respecto, el mandatario respondió: «No, si la vicepresidenta de Maduro [Delcy Rodríguez], si la vicepresidenta hace lo que queremos, no tendremos que hacerlo».

Sin embargo, Trump mencionó que están «preparados» y reiteró que tienen lista «una segunda oleada [de ataques] que es mucho mayor que la primera».

Según el presidente Trump, su Administración ha hablado con Rodríguez «en numerosas ocasiones» y «ella lo entiende».

Aunque Trump afirmó que la vicepresidenta ha tomado posesión como líder interina de Venezuela, en un discurso televisado, Rodríguez manifestó que el «único presidente» del país suramericano es Maduro y exigió su liberación, así como la de su esposa, Cilia Flores, secuestrados durante la agresión de la madrugada de este sábado.

En una conferencia de prensa, Trump advirtió que Washington podría realizar otro ataque contra Venezuela en caso de necesidad. «Estamos preparados para lanzar un segundo ataque, mucho mayor, si fuera necesario», declaró. (Información RT).