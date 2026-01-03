Bogotá lidera vacunación contra la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio

Foto: Secretaría de Salud

Bogotá es el territorio líder de la vacunación contra la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio en el país, tras completar en una semana más de 1000 vacunas aplicadas a gestantes entre las semanas 28 y 36, un avance significativo para lograr coberturas altas en las gestantes, antes del primer pico respiratorio de 2026.

Este esfuerzo garantiza que los bebés que nazcan en los próximos meses recibirán los beneficios de esta estrategia preventiva y fundamental para reducir el riesgo de infección respiratoria aguda grave, y sus secuelas, asociadas al virus sincitial respiratorio en menores de seis meses.

Así mismo, la gestión de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) por avanzar rápidamente con la meta propuesta tiene como fin que niños y niñas que nazcan durante el primer pico respiratorio del año 2026 estén protegidos, por lo que la decisión que hoy toman las madres, que se encuentran entre la semana 28 y 36 al aplicarse esta vacuna, es fundamental y oportuna durante este cierre de año 2025.

Desde el 21 de noviembre, cuando comenzó la aplicación del biológico, hasta el 27 de noviembre ha venido en aumento el número de gestantes vacunadas para proteger a sus bebés, desde antes de nacer, contra la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, tal como se describe en la siguiente gráfica.

“El Distrito le está cumpliendo a las gestantes de Bogotá, desde que lideramos desde el año pasado los estudios científicos para que hoy esta vacuna sea una realidad. Nuestro equipo del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) continuará en todo el territorio aplicando ese biológico para llegar a más embarazadas vacunadas. Esta vacuna no da espera, es la protección que garantiza el primer respiro de los bebés y la protección durante los primeros meses de vida”, expresó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

Las gestantes que se vacunan hoy contra la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio hacen un acto de amor por la vida que viene en camino, por eso invitamos a las gestantes, entre la semana 28 y 36, que acudan a los más de 200 puntos de vacunación que tenemos en la ciudad para que se apliquen este biológico y así cuiden a su bebé.

De la misma manera, Bogotá avanza hacia la implementación de una estrategia híbrida de inmunización. La vacuna aplicada a gestantes constituye el primer componente de este modelo y pronto será complementada con la llegada de anticuerpos monoclonales de larga duración, destinados a proteger a los recién nacidos frente a infecciones respiratorias graves con determinados criterios. Esta combinación permitirá ampliar la cobertura de protección, fortalecer la respuesta preventiva del sistema de salud y avanzar hacia un esquema más robusto e integral de inmunización.

Este avance es el resultado de un trabajo técnico, sostenido y estratégico que comenzó el año anterior, impulsado por la Secretaría Distrital de Salud. La estrategia se construyó con el acompañamiento de instituciones académicas de alto nivel, como la Universidad de Antioquia y con el respaldo de consensos de expertos de las principales sociedades científicas del país. Este proceso evidencia el compromiso de Bogotá con la innovación en salud pública y con la protección de la vida desde el comienzo, reafirmando el liderazgo de la ciudad en la adopción de tecnologías que salvan vidas.