–(Captura de pantalla). El avión con Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en el Aeropuerto Internacional Stewart del estado de Nueva York. Los medios locales emitieron transmisiones de su llegada a EE.UU. El dictador venezolano fue capturado junto con su esposa durante un ataque masivo de Washington.

???Maduro llega a Nueva York En las imágenes se ve al mandatario saliendo del avión, esposado y acompañado por personal militar. https://t.co/Lc9h7GsAvj pic.twitter.com/SF6rOcvQX3 — RT en Español (@ActualidadRT) January 3, 2026

En las imágenes se ve al mandatario saliendo del avión, esposado y cubierto con una capucha azul, escoltado por personal militar.

???PRIMERAS IMÁGENES de Maduro tras aterrizar en Nueva York El mandatario venezolano fue secuestrado junto con su esposa este sábado durante un ataque masivo de Washington. Siga informado con nosotros https://t.co/wYIlVB7gCA pic.twitter.com/NtaUAXyF1p — RT en Español (@ActualidadRT) January 3, 2026

El avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos.

El mandatario venezolano, capturado hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas, arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

El régimen venezolano calificó las acciones estadounidenses como una «gravísima agresión militar». La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió «la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa». Agregó que Maduro es el «único presidente de Venezuela».

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin cualquier intervención desde el exterior, declaró este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso al comentar el ataque de EE.UU. contra el país bolivariano. «Se debe garantizar a Venezuela el derecho a decidir su propio destino sin ninguna intervención destructiva, y mucho menos militar desde el exterior», reza el comunicado de la Cancillería rusa. (Información RT y DW).