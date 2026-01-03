Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 3 de enero de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 3 de enero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Durante la madrugada, se espera predominio de tiempo seco con cielo mayormente cubierto en la ciudad.

En la mañana se prevé predominio de tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado en Bogotá. No se descartan lloviznas en suroccidente de la ciudad.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.