Presidente Petro ofrece $1,5 billones para la compra de flota eléctrica para Bogotá

Ante el aumento anunciado por la alcaldía de Bogotá de $350 en la tarifa de Transmilenio, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: “Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”.?

El aumento del pasaje forma parte del borrador del decreto dado a conocer por la administración distrital este viernes 2 de enero, y está en el centro del debate en el inicio de 2026, en consideración a que una parte del incremento en el valor de cada viaje en TransMilenio durante 2026 correspondería – según la Secretaría de Transporte de la alcaldía- al aumento en un 23,7 por ciento del salario mínimo, motivo por el cual “se presentarían alzas en el costo operativo del sistema, que obligarían a ajustar la tarifa para garantizar su sostenibilidad”.

En su mensaje? el mandatario nacional afirmó que “el aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica, si la nación ayuda financieramente para que se cambien los buses por tecnologías más eficientes”.

En este contexto, considera que “la intención es que más gente se suba al bus, bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diesel lo hemos mantenido subsidiado que es el principal costo de la operación”.

En tal medida, agregó el presidente, “si la decisión es subir el pasaje, que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses”.