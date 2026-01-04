Colombia, Cuba y México en la mira de Trump luego del ataque en Venezuela para sacar a Maduro

–El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que Cuba, México y Colombia podrían ser los próximos objetivos de Washington, horas después de la operación militar contra Venezuela, que culminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Pocas horas después de la acción militar en Caracas, el líder estadounidense empezó a lanzar amenazas a esos tres países latinoamericanos, insinuando que podrían ser el próximo blanco de Washington en su supuesta lucha contra el narcotráfico.

Durante una rueda de prensa en la que dio detalles sobre la operación militar contra Venezuela, a Trump le preguntaron cuál es el mensaje para los dirigentes cubanos, a lo que replicó que Cuba es «un caso interesante», que «no está pasando por un buen momento». «Ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba. […] Y creo que va a ser algo de lo que acabaremos hablando porque Cuba es una nación en decadencia en este momento. Y queremos ayudar a su pueblo», aseveró Trump.

En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, agregó que si él «viviera en La Habana» y si estuviera «en el Gobierno», estaría «preocupado, al menos».

De igual modo, durante dicha conferencia, el mandatario estadounidense arremetió contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, amenazándole que tiene que «cuidar su trasero», reiterando por enésima vez: «Bueno, [Petro] tiene fábricas de cocaína. Tiene fábricas donde fabrica cocaína. Y sí, creo que me mantengo en mi primera afirmación. Está fabricando cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que tiene que cuidar su trasero».

Tras tales declaraciones de Trump, su homólogo colombiano exhortó a América Latina a liberarse del control que ejerce EE.UU. sobre la soberanía de los pueblos de la región. «América Latina debe emanciparse de nuevo», escribió.

En la misma línea, el presidente Trump lanzó una advertencia contra México, sentenciando que «algo habrá que hacer» con este país, pese a la buena relación que mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum. «Los cárteles gobiernan México; ella [la presidenta de México] no gobierna ese país», sostuvo el mandatario estadounidense, aunque calificó a su par mexicana de ser «una buena mujer» y «sumamente amistosa».

Al reaccionar a los comentarios de Trump, Sheinbaum indicó que él «ha declarado varias veces esto». «No obstante, tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos. Hay comunicación, hay entendimiento en temas de seguridad. […] Nosotros, como siempre lo hemos dicho: colaboración, coordinación, pero no subordinación», enfatizó.

Las declaraciones de Trump se produjeron en plena tormenta diplomática por la incursión en Venezuela: México, Cuba y Colombia condenaron el ataque estadounidense y advirtieron de que la operación vulnera la Carta de la ONU y pone en riesgo la estabilidad de la región, proclamada una zona de paz, construida sobre «la base del respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza».

Según recoge Axios, muchos demócratas y algunos republicanos en el Congreso condenaron la operación, que se llevó a cabo sin la aprobación del Congreso. Así, el senador demócrata Tim Kaine aseguró que forzaría una votación sobre su resolución para exigir que cualquier acción adicional reciba la aprobación del Congreso en el futuro. (Información RT).