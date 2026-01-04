Mortalidad infantil por desnutrición cayó a más de la mitad en Gobierno Petro frente al cuatrienio anterior

Foto: @petrogustavo.

Los casos de muertes por desnutrición en menores de cinco años en Colombia pasaron de 406 en 2022 a 150 en la semana 49 de 2025. Así lo indican cifras oficiales elaboradas a partir de datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

En la gráfica adjuntada por el presidente Gustavo Petro a un mensaje publicado este viernes en su cuenta de X, se observa que en este mismo periodo (entre 2022 y la semana 49 de 2025) la tasa de mortalidad en menores de cinco años se redujo de 10,78 a 4,07.

La reducción también es importante al comparar los indicadores de los gobiernos de los presidentes Iván Duque y Gustavo Petro.

En este caso, las muertes por desnutrición en menores de cinco años pasaron de 395 en 2018 a 150 en la semana 49 de 2025. En tanto que la tasa de mortalidad disminuyó de 10,37 a 4,07.

Sobre este tema, en respuesta al entonces ministro de Salud de finales del gobierno Duque, el presidente Petro escribió: “Sí, señor Fernando Ruiz, exministro de salud y responsable de la pérdida de cuantiosos recursos del erario en las EPS en la época covid: la tasa de mortalidad infantil ha caído a más de la mitad de la que había en el 2018 y en el 2022, último año de su gobierno”.

El presidente Petro destacó el aporte de los Equipos Básicos de Salud para el logro de estos resultados durante su mandato.

“Los Equipos Básicos de Salud no solo llevan nutrición, con el ICBF, casa por casa, donde se detectan los casos de desnutrición en las áreas de pobreza y vulnerabilidad del país; llevamos sicólogos y sicólogas para salud mental. Son 90.000 profesionales, médicos y enfermeras, que antes no trabajaban, con sueldos dignos, recorriendo casa a casa el país”, puntualizó el jefe de Estado.