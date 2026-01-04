Visite este 4 de enero el Sendero de Monserrate y suba sus 1.605 escalones

Foto: IDRD

Disfruta este domingo 4 de enero de 2026 de un maravilloso plan al aire libre en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa visitando el Sendero de Monserrate, administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Anímate a subir sus 1.605 escalones.

El Cerro de Monserrate es uno de los mayores símbolos de Bogotá, y su cuidado depende de todas y todos. Desde el Instituto se promueve el deporte, la recreación y la actividad física con responsabilidad ciudadana, para disfrutar de estos espacios naturales en armonía con el medio ambiente y la salud de cada visitante.

Recomendaciones que debes tener en cuenta para ir al Sendero de Monserrate

No consumas comida durante el ascenso. Usa ropa cómoda y calzado adecuado. Utiliza bloqueador solar. Hidrátate durante el recorrido, manteniendo la distancia. Sigue las instrucciones de las autoridades y del personal del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Permanece a la derecha para ascender y descender. En caso de aglomeración, conserva la calma y no salgas por caminos o senderos no autorizados. Por la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardíacas o respiratorias. Recuerda que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos, ya que el sendero no cuenta con infraestructura de acueducto y alcantarillado para prestar el servicio.

No te pierdas visitar el sendero en su horario habitual de 5:00 a. m. a la 1:00 p. m. Ten en cuenta el horario del sendero para que puedas disfrutar de su paisaje.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) no aconseja realizar el ascenso a las siguientes personas: