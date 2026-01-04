Revelan quién lideraría el control de EE.UU. sobre Venezuela

–El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habría sido designado para asumir el papel de líder en el control ilegítimo que Washington pretende sobre Venezuela, informó Bloomberg este domingo citando a un funcionario estadounidense en calidad de anónimo.

El medio reporta que «un funcionario estadounidense dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio —quien ha dedicado su carrera a criticar a Maduro y a su predecesor, Hugo Chávez— asumiría el liderazgo de la administración».

Esto ocurre horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que EE.UU. planea «dirigir» el país latinoamericano tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Cabe recordar que, luego de la extracción de Maduro, el Tribunal Supremo venezolano otorgó todos los poderes presidenciales de forma interina a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien denunció la agresión estadounidense como «bárbara».

Según ha admitido el propio Trump, EE.UU. tendría «presencia en Venezuela en lo que respecta al petróleo». Su estrategia inicial para dicho propósito, de acuerdo a analistas, sería controlar a Rodríguez y su entorno «mediante incentivos y castigos» para obtener los resultados deseados, sin un plan detallado para enviar tropas.

El presidente estadounidense también advirtió sobre posibles nuevos ataques si no hay cooperación: «Lo que le ocurrió a Maduro les puede ocurrir a ellos». Su objetivo declarado es que las grandes petroleras estadounidenses intervengan en esa industria venezolana y generen ingresos, asegurando que el país «sea gobernado adecuadamente». (Información RT).