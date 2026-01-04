Así quedan las tarifas de servicios de movilidad y comparendos en Bogotá para 2026

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad

En Bogotá ya entraron en vigencia las nuevas tarifas de comparendos y servicios concesionados de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), una actualización anual que responde a la normativa vigente, la cual empezó a regir desde el 1 de enero de 2026. Estos ajustes impactan los valores de comparendos, la custodia de vehículos en patios y los servicios de tránsito y transporte, por lo que se invita a la ciudadanía a conocer los montos actualizados.

Tarifas de comparendos

Las tarifas de los comparendos se ajustan de acuerdo a la Unidad de Valor Básico – UVB, aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2026. La ciudadanía puede consultar aquí la tabla de autoliquidación, donde se detallan los montos correspondientes a cada infracción de tránsito.

Tarifas de parqueadero y grúa

Las tarifas de los servicios de patio y grúa por la inmovilización de los vehículos dependen del tipo de vehículo y del número de días que se encuentre en custodia en el patio.

Las siguientes son las tarifas determinadas para el año 2026 en Bogotá:

Tarifas trámites Ventanilla Única de Servicios

Las tarifas de trámites de tránsito y transporte también son ajustadas de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Por tal motivo, es importante que, antes de realizar cualquier trámite, la ciudadanía consulte las tarifas actualizadas, ingresando a la página oficial de la Ventanilla Única de Servicios ventanillamovilidad.com.co, en el submenú ‘tarifas’, y así, evitar sorpresas al momento de efectuar el pago del trámite.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) invita a la ciudadanía a informarse en los canales oficiales, respetar las normas de tránsito, proteger la vida en las vías y aportar a una movilidad más segura y ordenada en Bogotá.