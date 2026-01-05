Siete capturados tras desmantelamiento del grupo delincuencial ‘La Isla’

Foto: Policía de Bogotá.

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, la Policía de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado ‘La Isla’.

Tras ocho meses de investigación, mediante labores de vigilancia, entrevistas, búsqueda selectiva en base de datos, cotejos morfológicos, interceptaciones telefónicas, y actividades de agente encubierto, se pudo evidenciar el accionar criminal de esta estructura delincuencial, integrada por siete hombres, responsables de la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo en los sectores de El Amparo, María Paz y el entorno de la Plaza Central de Abastos.

Como resultado de siete diligencias de allanamiento y registro, se materializó la captura por orden judicial de siete personas, que deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo, fueron incautados más de 150 gramos de tussi, siete frascos de Ketamina (fármaco psicoactivo utilizado para la elaboración de sustancias alucinógenas) y siete dispositivos móviles.

Entre los capturados se encuentra el cabecilla, alias ‘Julián’, quien era el encargado de la fabricación y el almacenamiento de las sustancias ilícitas, Asimismo, alias ‘Oscar’ coordinador y encargado de la distribución de los estupefacientes entre los expendedores para su posterior comercialización.

Los capturados registraban antecedentes judiciales por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. De igual manera, fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Es de resaltar que, se logró afectar la renta criminal de esta estructura en más de 50 millones de pesos mensuales.

La Policía de Bogotá reitera su compromiso por continuar adelantando acciones y estrategias contra los delitos de alto impacto que afectan a la capital de la república. Asimismo, a denunciar cualquier tipo de hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 y seguir trabajando por una Bogotá más segura.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.