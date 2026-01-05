Este es el pico y placa en Bogotá para la semana del 5 al 11 de enero de 2026

Foto: Secretaría de Movilidad

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 5 al 11 de enero de 2026 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 5 al 11 de enero de 2026

Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 10 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.