Estos son los cortes de agua en Bogotá  del 5 al 11 de enero 2026

Foto: Acueducto de Bogotá

Por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Zonas con cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del 5 al 11 de enero 2026

Miércoles 7 de enero de 2026

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto

Jueves 8 de enero de 2026

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad. De la calle 3 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: