Estos son los cortes de agua en Bogotá del 5 al 11 de enero 2026
Foto: Acueducto de Bogotá
Por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Zonas con cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del 5 al 11 de enero 2026
Miércoles 7 de enero de 2026
Localidad de Antonio Nariño
Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto
Jueves 8 de enero de 2026
Localidad de Kennedy
Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad. De la calle 3 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.
Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparacio?n de alimentos.
- La EAAB prestara? el servicio de carrotanques con prioridad a cli?nicas, hospitales y centros de alta concentracio?n de pu?blico, los cuales se pueden solicitar en la Acuali?nea 116.