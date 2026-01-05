    • Bogotá

    Estos son los cortes de agua en Bogotá  del 5 al 11 de enero 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra trabajadores del Acueducto de BogotáFoto: Acueducto de Bogotá

    Por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

    Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

    Zonas con cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del 5 al 11 de enero 2026

    Miércoles 7 de enero de 2026

    Localidad de Antonio Nariño

    Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto

    Jueves 8 de enero de 2026

    Localidad de Kennedy

    Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad. De la calle 3 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

    Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: 

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparacio?n de alimentos.
    • La EAAB prestara? el servicio de carrotanques con prioridad a cli?nicas, hospitales y centros de alta concentracio?n de pu?blico, los cuales se pueden solicitar en la Acuali?nea 116.

