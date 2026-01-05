Policía incauta 1.276 botellas de licor vencido

Foto: Secretaría de Seguridad

En el marco de las acciones que buscan ponerle freno a la comercialización de licor vencido y en mal estado, funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) en articulación con uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y funcionarios de la Alcaldía Local de Bosa dieron un golpe contundente contra esta práctica ilegal en la ciudad.

Gracias a la denuncia ciudadana, las autoridades realizaron un nuevo operativo en la localidad de Bosa que dejó como resultado la incautación de 1.276 botellas de licor vencido y alcohol etílico en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Villa Anny I.

La comunidad alertó a las autoridades sobre un ‘establecimiento’ donde presuntamente se comercializaba licor adulterado a través de una ventana y a puerta cerrada, con el fin de evadir los controles de la Policía, pero ni así lograron evadir la inspección que se estaba adelantando en la zona.

Durante el despliegue operativo, se realizó Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a los establecimientos de venta de bebidas embriagantes abiertos al público, con el objetivo de garantizar que el licor que consume la ciudadanía se encontrara apto y que el establecimiento contara con todos los documentos al día para ejercer su actividad comercial.

Al llegar al punto, según las indicaciones de la ciudadanía, se logró establecer que este lugar no contaba con la documentación necesaria para ejercer dicha actividad comercial y que, incluso, no estaba registrado ante la Cámara de Comercio.

En este local, al ingresar, se identificaron decenas de botellas de cerveza de litro que se encontraban vencidas, incluso unas con fecha de vencimiento del año 2024, un hecho que pone en riesgo y atenta contra la salud del consumidor según lo estipulado en artículo 94 del Código de Seguridad Ciudadana.

Así mismo, se encontraron cajas con varias botellas de lo que presuntamente sería alcohol etílico con una etiqueta de aguardiente ‘El Patrón’ (148 unidades de litro licor etílico) el cual no estaba registrado en el Invima y presentaba varias partículas al interior de las botellas.

Además, se logró establecer que al interior del establecimiento, habían varias unidades de cajas con licor vencido: 1.276 unidades de cervezas de diferentes marcas cuya fecha de vencimiento ya había expirado.

Al conocerse la cantidad de licor que estaba en el lugar y representaba un riesgo para la vida de los bogotanos, dos personas que atendieron la visita realizada por el Distrito, fueron capturados, el establecimiento fue suspendido durante diez días y se impuso el respectivo comparendo según lo estipulado en el artículo 94 parágrafo 5 de la Ley 1801.

“Comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica” menciona el artículo, parágrafo 5: ‘comercializar en el establecimiento artículos de mala calidad, caducados o adulterados que puedan constituir peligro para la salud pública’.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se reitera el llamado a la comunidad a trabajar de la mano, pues la importancia de una denuncia y el accionar de las autoridades, permitió salvar la vida de cientos de ciudadanos que podrían haber comprado este licor etílico y consumirlo.

La Línea de Emergencias 123 se encuentra disponible las 24 horas del día los siete días de la semana para atender reportes y alertas que pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de todos los bogotanos.