Van 121 personas lesionadas con pólvora en Bogotá durante diciembre de 2025 y enero de 2026

Foto: Secretaría de Salud

Durante el mes de diciembre de 2025 y lo que va de enero de 2026, en Bogotá ya son 120 el número de personas lesionadas con pólvora, con corte a las 2:00 p. m. de este sábado 3 de enero de 2026. Entre los afectados, 28 son menores de 18 años y 92 casos más fueron reportados en mayores de 18 años. Entre los heridos por uso de fuegos pirotécnicos, según datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hay 28 personas que resultaron lesionadas cuando se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

La localidades donde se registraron los casos son:

Usaque?n: seis casos.

Chapinero tres casos.

Santa Fe: siete casos.

San Cristo?bal: 12 casos.

Usme: ocho casos.

Tunjuelito: tres casos.

Bosa: 13 casos.

Kennedy: 11 casos.

Fontibón: tres casos.

Engativá: 15 casos.

Suba: 12 casos.

Teusaquillo: un caso.

Los Mártires: cuatro casos.

Antonio Nariño: tres caso.

Puente Aranda. cuatro casos

Rafael Uribe Uribe: tres casos.

Ciudad Bolívar: 13 casos.

Según reportes de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:

Manos: 79 casos.

Rostro: 27 casos.

Ojos: 13 casos.

Cuello: cuatro casos.

Pies: tres casos.

Tronco: cuatro casos.

La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias.

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora: