Habilitadas 520 cirugías gratuitas de esterilización para perros y gatos para enero 2026
Foto: IDPYBA.
Aquí sí pasa, ten en cuenta esta información en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Desde el lunes 5 de enero hasta el miércoles 14 de enero de 2026 fueron habilitados 520 cupos de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, en la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en la modalidad de presentación y atención por orden de llegada hasta agotar la disponibilidad diaria.
Las personas interesadas deben presentarse en la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ubicada en el barrio El Muelle, de la localidad de Engativá, carrera 106A # 67-02, desde las 7:00 a. m.
Los animales deben pertenecer a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 o en condición de vulnerabilidad, pertenecientes a poblaciones vulnerables como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes.
Requisitos para acceder al servicio:
Antes de la jornada:
Los animales deben estar en buen estado de salud. Tener entre cuatro meses y ocho años y no estar en celo ni gestación (en el caso de hembras). Deben pasar 45 días tras el parto o el celo para ser esterilizadas.
De ser posible unos días antes del procedimiento realizar exámenes prequirúrgicos a los animales que van a ser esterilizados (Cuadro hemático, ALT y creatinina)
Llevar al animal de compañía en ayuno de ocho horas para alimento sólido y tres horas para líquidos antes de la operación.
Para el día de la jornada:
- El ciudadano debe ser mayor de edad y presentar el turno asignado, fotocopia de un recibo público (estrato 1, 2 o 3, no mayor a tres meses) y fotocopia de la cédula de ciudadanía.
- Los caninos deben portar collar y traílla; bozal si son de manejo especial o nerviosos; los felinos deben ir en guacal o maletín especial para su transporte.
- Lleva collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida post quirúrgica., así como una cobija, ya que sentirá frío después del procedimiento.
- Al finalizar el procedimiento tomar atenta nota de las recomendaciones del equipo médico.
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recuerda a la ciudadanía que este servicio es totalmente gratuito y que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el desarrollo de la jornada.
Desde el Instituto extendemos una invitación a la ciudadanía para que participe en estas jornadas y se una a la construcción de una Bogotá más animalista.