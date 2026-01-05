    • Mascota
    Habilitadas 520 cirugías gratuitas de esterilización para perros y gatos para enero 2026

    Pieza gráfica de esterilización gratis para perros y gatos enero 2026Foto: IDPYBA.

    Aquí sí pasa, ten en cuenta esta información en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Desde el lunes 5 de enero hasta el miércoles 14 de enero de 2026 fueron habilitados 520 cupos de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, en la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en la modalidad de presentación y atención por orden de llegada hasta agotar la disponibilidad diaria.

    Las personas interesadas deben presentarse en la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ubicada en el barrio El Muelle, de la localidad de Engativá, carrera 106A # 67-02, desde las 7:00 a. m.

    Los animales deben pertenecer a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 o en condición de vulnerabilidad, pertenecientes a poblaciones vulnerables como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes.

    Requisitos para acceder al servicio:

    Antes de la jornada:

    Los animales deben estar en buen estado de salud. Tener entre cuatro meses y ocho años y no estar en celo ni gestación (en el caso de hembras). Deben pasar 45 días tras el parto o el celo para ser esterilizadas.

    De ser posible unos días antes del procedimiento realizar exámenes prequirúrgicos a los animales que van a ser esterilizados (Cuadro hemático, ALT y creatinina)

    Llevar al animal de compañía en ayuno de ocho horas para alimento sólido y tres horas para líquidos antes de la operación.

    Para el día de la jornada:

    • El ciudadano debe ser mayor de edad y presentar el turno asignado, fotocopia de un recibo público (estrato 1, 2 o 3, no mayor a tres meses) y fotocopia de la cédula de ciudadanía.
    • Los caninos deben portar collar y traílla; bozal si son de manejo especial o nerviosos; los felinos deben ir en guacal o maletín especial para su transporte.
    • Lleva collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida post quirúrgica., así como una cobija, ya que sentirá frío después del procedimiento.
    • Al finalizar el procedimiento tomar atenta nota de las recomendaciones del equipo médico.

    El  Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recuerda a la ciudadanía que este servicio es totalmente gratuito y que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el desarrollo de la jornada.

    Desde el Instituto extendemos una invitación a la ciudadanía para que participe en estas jornadas y se una a la construcción de una Bogotá más animalista.

