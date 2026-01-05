Habilitadas 520 cirugías gratuitas de esterilización para perros y gatos para enero 2026

Foto: IDPYBA.

Aquí sí pasa, ten en cuenta esta información en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Desde el lunes 5 de enero hasta el miércoles 14 de enero de 2026 fueron habilitados 520 cupos de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, en la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en la modalidad de presentación y atención por orden de llegada hasta agotar la disponibilidad diaria.

Las personas interesadas deben presentarse en la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ubicada en el barrio El Muelle, de la localidad de Engativá, carrera 106A # 67-02, desde las 7:00 a. m.

Los animales deben pertenecer a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 o en condición de vulnerabilidad, pertenecientes a poblaciones vulnerables como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes.

Requisitos para acceder al servicio:

Antes de la jornada:

Los animales deben estar en buen estado de salud. Tener entre cuatro meses y ocho años y no estar en celo ni gestación (en el caso de hembras). Deben pasar 45 días tras el parto o el celo para ser esterilizadas.

De ser posible unos días antes del procedimiento realizar exámenes prequirúrgicos a los animales que van a ser esterilizados (Cuadro hemático, ALT y creatinina)

Llevar al animal de compañía en ayuno de ocho horas para alimento sólido y tres horas para líquidos antes de la operación.

Para el día de la jornada:

El ciudadano debe ser mayor de edad y presentar el turno asignado, fotocopia de un recibo público (estrato 1, 2 o 3, no mayor a tres meses) y fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Los caninos deben portar collar y traílla; bozal si son de manejo especial o nerviosos; los felinos deben ir en guacal o maletín especial para su transporte.

Lleva collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida post quirúrgica., así como una cobija, ya que sentirá frío después del procedimiento.

Al finalizar el procedimiento tomar atenta nota de las recomendaciones del equipo médico.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recuerda a la ciudadanía que este servicio es totalmente gratuito y que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el desarrollo de la jornada.

Desde el Instituto extendemos una invitación a la ciudadanía para que participe en estas jornadas y se una a la construcción de una Bogotá más animalista.