Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes enero 5, 2026 -Dólar TRM $3,770.03 (vigente 6 de enero) -Euro $ 4,410.10 -Bitcoin US$ 94.079,90 Tasa de Interés -DTF: 8,98% -UVR: $ 397,17 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,71 -Petróleo Brent US$ 57,32 -Oro – compra Banco de la República $503.994,38 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorHabilitadas 520 cirugías gratuitas de esterilización para perros y gatos para enero 2026 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este este martes 6 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 ; taxis 5 y 6 También podría gustarte Economía Inflación al productor cede en febrero por minería y sector agropecuario Giovanni Alarcón M. viernes marzo 3, 2017 Nacional Avianca debe rectificar información sobre reinicio de vuelos el 11 de mayo Manuel Reyes Beltran sábado mayo 2, 2020 Nacional En alerta 205 municipios, ’59 en riesgo extremo’ por trasteo de votos: MOE Mary Gomez miércoles septiembre 9, 2015 Economía El salario mínimo con subsidio de transporte para 2023 quedará en $1.300.000 Iván Briceño jueves diciembre 15, 2022