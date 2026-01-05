Maduro se declara inocente en caso de narcoterrorismo: «Soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país»

–El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró inocente en su primera audiencia ante la justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde es acusado de narcoterrorismo.

«Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país», afirmó Maduro a través de un intérprete, ante el juez Alvin Hellerstein.

Dijo que había visto la acusación pero no la había leído y que lo habló parcialmente con su abogado. El defensor de Maduro es Barry Pollack, un abogado litigante experimentado que defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Previamente, Maduro, quien fue llevado a la sala del tribunal sin esposas, vistiendo una camiseta negra y con unos auriculares supuestamente para la traducción simultánea, manifestó ante el juez: «Me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas».

Tras la intervención del mandatario, su esposa, Cilia Flores, procedió de la misma manera y se declaró ante el magistrado: «No culpable, completamente inocente».

Durante la audiencia, Hellerstein informó a Maduro y a Flores de su derecho a informar al consulado venezolano de sus arrestos. Ambos estuvieron de acuerdo con que les gustaría realizar una visita consular.

Pollack calificó la detención de Maduro como un «secuestro militar». El abogado del mandatario adelantó a la prensa que no está buscando la liberación bajo fianza en este momento, «pero podría hacerlo más adelante».

Entretanto, Mark Donnelly, representante de Flores, denunció que la esposa del mandatario sufrió «lesiones importantes» durante el «secuestro», incluyendo hematomas graves en las costillas; por lo que pidió que se le proporcionaran radiografías y una evaluación física.

Durante la audiencia, que duró alrededor de media hora, el juez Hellerstein dictaminó que Maduro deberá comparecer nuevamente ante el tribunal para una nueva audiencia el 17 de marzo. Hasta entonces, permanecerá bajo custodia.

Maduro y Flores enfrentan esta primera audiencia ante la justicia de EE.UU. después de haber sido secuestrados en Caracas, el sábado pasado.

El Gobierno de EE.UU. acusa al mandatario de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametrallados y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales. En resumen, se le imputa el liderazgo del supuesto Cártel de los Soles.

Por último, el presidente y la primera dama de Venezuela enfrentan cargos de colaboración con organizaciones criminales calificadas como «terroristas» en EE.UU., entre ellas cárteles mexicanos. Estos y el resto de los delitos tienen penas que van de 20 años a cadena perpetua. (Información RT).