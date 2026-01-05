Procuraduría convoca mesa técnica para evaluar riesgos del proyecto de decreto sobre inversiones de fondos de pensiones

–La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes que, en ejercicio de su función preventiva y como parte del seguimiento institucional en curso, a través de la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, junto con la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, convocó la segunda mesa técnica preventiva para analizar el proyecto de decreto que el Gobierno Nacional adelanta, a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF), en materia de inversiones de los fondos de pensiones.

Esta convocatoria da continuidad a una primera mesa técnica en la que se evaluaron los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos de la iniciativa, así como sus posibles impactos económicos y sociales. La actuación del Ministerio Público se desarrolla en un espacio técnico, interinstitucional y no vinculante, sin intervención ni sustitución de competencias de las autoridades regulatorias.

Las Procuradurías Delegadas señalaron la necesidad de profundizar el análisis del proyecto normativo, considerando riesgos de mercado y de reinversión, posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios, la capacidad del mercado local para absorber los cambios y su impacto en la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro pensional.

La segunda mesa técnica preventiva se realizará el martes 20 de enero de 2026, con la participación de entidades del Gobierno nacional, autoridades de supervisión, actores del mercado financiero, centros de estudio y expertos técnicos, con el objetivo de anticipar riesgos, fortalecer la transparencia regulatoria y promover la coordinación interinstitucional.

Este seguimiento preventivo se fundamenta, entre otras normas, en la Ley 100 de 1993, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 857 de 2011 y reafirma el compromiso de la Procuraduría General de la Nación con la protección del ahorro pensional y la confianza en el sistema.