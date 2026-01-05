MinTrabajo Antonio Sanguino anuncia denuncia penal contra congresistas por promover una intervención militar de EE.UU a Colombia y contra Petro

–«Como ciudadano colombiano anuncio que interpondré en las próximas horas denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra personas el Senador Jhonatan Ferney Pulido Hernandez, la Representante Lina María Garrido y otros que vienen promoviendo conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia», notificó este lunes a través de X el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

Advierte el funcionario que «llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política. Estas conductas podrían encuadrar en los delitos de menoscabo de la integridad nacional (art. 455 CP) y participación en hostilidades contra la patria (art. 458 CP)».

Subraya que «es aún más grave cuando estos mensajes provienen de sujetos políticos, obligados a defender la Constitución y el orden jurídico» y puntualiza: «La libertad de expresión no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano».

En otro escrito en la misma red social, Sanguino recuerda a quienes, siendo Congresistas de la República, andan invitando a una intervención militar de EE.UU sobre Colombia y contra el jefe del Estado, que «en nuestra Constitución Política, la que juraron cumplir, es absolutamente claro que el Presidente simboliza la Unidad Nacional. Tendrán que responder ante la Corte Suprema de Justicia»

Otro recorderis para los “honorables congresistas” que violan la Constitución Nacional, que juraron cumplir, y que establece los principios que guían nuestras relaciones internacionales. Tendrán que acudir a la @CorteSupremaJ ! pic.twitter.com/pxmBcs8MmA — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) January 5, 2026

Antonio Sanguino, de otro lado, se refiere a las precisiones que hizo Trump de que “Colombia está gobernada por un enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo”, y a que «le suena bien la idea de una operación militar en Colombia».

«Estas infames acusaciones del Presidente Trump contra nuestro Presidente @petrogustavo y sus amenazas intervencionistas sobre nuestro país –afirma–, merecen todo el rechazo del conjunto de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional».

Agrega que «Colombia no permite que su dignidad y soberanía se vulneren y mantendrá su disposición al diálogo, los canales diplomáticos y el apego al derecho internacional.