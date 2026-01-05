Sheinbaum critica agresión de EE.UU. a Venezuela: «La intervención nunca ha traído democracia»

–La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este lunes la operación militar que EE.UU. ejecutó el sábado pasado para capturar al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

«México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades: rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países», afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

«La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni inestabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de Gobierno», advirtió.

También recordó que la posición de México está consagrada tanto en la Constitución nacional como en la Carta de Naciones Unidas que, en palabras de Sheinbaum, establece «de manera inequívoca» el respeto a la soberanía de los Estados, por lo que lo que la autodeterminación de los pueblos no es negociable ni opcional, sino fundamento del derecho internacional.

«La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. No conducen a la paz ni al desarrollo», señaló.

Sheinbaum explicó que el continente americano enfrenta nuevos desafíos en la competencia económica global frente al crecimiento de Asia, pero ello no se va a resolver con el uso de la fuerza «para someter a los pueblos», sino con cooperación internacional para el desarrollo productivo y el bienestar social.

«Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas», señaló la mandataria a la vez que planteó lo que considera puntos básicos para consolidar una integración regional basada en el comercio justo: el objetivo prioritario de reducir la pobreza y la desigualdad y ratificar que la estabilidad del hemisferio se construye con un diálogo permanente entre iguales, con base en el respeto mutuo.

«México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina o a una potencia, el continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman. Esa es la visión que defendemos y que seguiremos defendiendo», expresó.

Al ser cuestionada sobre la manera en la que EE.UU. ha reconocido que pretende explotar el petróleo de Venezuela, la presidenta advirtió que quienes deben definir el uso de los recursos naturales son los pueblos y sus gobiernos, no naciones extranjeras.

Consideró, además, que el fortalecimiento del continente como un bloque económico que abarque desde Canadá hasta la Patagonia e incluya Caribe no se puede lograr «con la fuerza ni con la visión de un solo Estado», como se propone ahora EE.UU. (Información RT).