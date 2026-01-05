Conozcan al juez que procesará a Nicolás Maduro en Nueva York

–(Foto Instagram). Alvin K. Hellerstein es el magistrado que preside este lunes la primera audiencia del proceso penal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y contra su esposa, Cilia Flores, acusados en EE.UU. de supuestamente liderar una red de narcotráfico y narcoterrorismo.

Hellerstein, judío ortodoxo de 92 años, lleva casi tres décadas en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Durante este tiempo han pasado por sus manos varios de los asuntos más mediáticos e importantes de las últimas décadas, siendo uno de los últimos el juicio iniciado en el 2024 por la discográfica Mayimba Music contra la cantante colombiana Shakira y Sony Music por la canción Loca.

Hellerstein concluyó que la versión en español constituía una copia ilegal de un tema previo del cantante dominicano Ramón Arias Vázquez, aunque limitó la condena a las discográficas y exoneró a la artista barranquillera al considerar que desconocía el origen de la obra. La versión en inglés de la canción quedó fuera del fallo.

Según su ficha en el Centro Federal Judicial, Hellerstein nació en 1933 en Nueva York y se formó en la Universidad de Columbia. Tras tres años en el Ejército, comenzó una larga carrera profesional como abogado en el ámbito privado, hasta que en 1998 llegó a su puesto actual designado por el entonces presidente Bill Clinton.

Desde entonces, Hellerstein ha conducido varios casos mediáticos. En 2012 admitió una demanda de los propietarios de las Torres Gemelas de Nueva York contra American Airlines y United Continental, acusadas de deficiencias en los controles de seguridad que desembocaron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Tiempo después, su nombre volvió a aparecer en los medios por el caso por agresión sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein. Acotó el alcance de la causa y desestimó varias demandas.

El año pasado, en abril, participó en resoluciones que bloquearon las deportaciones masivas de inmigrantes, considerando que vulneraban garantías constitucionales básicas, como el derecho a ser escuchados en audiencia previa.

Antes, a partir del año 2005, ordenó la desclasificación de diversos documentos gubernamentales, incluyendo fotografías y videos de las torturas cometidas por soldados estadounidenses en la prisión iraquí de Abu Ghraib.

El Tribunal del Distrito Sur también es el mismo que condenó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión por tráfico de drogas, condena que fue indultada por Trump hace apenas un mes.

Alvin K. Hellerstein presidirá ahora el proceso contra Maduro y su esposa, acusados de liderar una trama que presuntamente habría utilizado las estructuras del Estado para introducir enormes cantidades de cocaína en EE.UU.

La Fiscalía le imputa cuatro delitos principales: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Además de Maduro y Flores, también están acusados en la misma causa Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior; Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro y diputado nacional; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como ‘Niño Guerrero’ y líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Se da la circunstancia de que Hellerstein instruye además el caso contra Hugo Armando ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, que el año pasado se declaró culpable de diversos cargos relacionados con el narcotráfico y que está colaborando con las autoridades estadounidenses. Se espera que su testimonio juegue un importante papel en el proceso contra Maduro. (Información RT).