Suiza congela todos los activos de Nicolás Maduro

–El Consejo Federal decidió congelar con efecto inmediato todos los activos mantenidos en Suiza por Nicolás Maduro y otras personas asociadas con él. Con ello, el Consejo Federal pretende evitar una salida de activos, precisó en un comunicado.

Aclara que la congelación de activos no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano y subraya que «si futuros procedimientos judiciales revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por garantizar que beneficien al pueblo venezolano. La congelación de activos se suma a las sanciones contra Venezuela vigentes desde 2018 bajo la Ley de Embargo».

El Consejo Federal de Suiza recuerda que el 3 de enero de 2026, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue arrestado por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Estados Unidos y hace, además, las siguientes precisiones:

«La situación es volátil y son posibles varios escenarios en los próximos días y semanas. Suiza sigue de cerca la situación en Venezuela. Ha pedido la reducción de tensiones, la moderación y el cumplimiento del derecho internacional, incluida la prohibición del uso de la fuerza y el principio de respeto a la integridad territorial. Suiza también ha ofrecido reiteradamente sus buenos oficios a todas las partes para encontrar una solución pacífica a la situación».

El Consejo Federal advierte que quiere garantizar que, en la situación actual, los activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza. «Por lo tanto, en virtud de la Ley federal sobre congelación y restitución de activos ilícitos en poder de personas extranjeras políticamente expuestas (FIAA), ha decidido, como medida de precaución, congelar cualquier activo en poder del Sr. Maduro y otras personas asociadas con él en Suiza. La congelación de activos no afecta a ningún miembro del actual gobierno venezolano».

Igualmente señala que esta congelación de activos emitida de acuerdo con la FIAA se suma a las sanciones existentes contra Venezuela bajo la Ley de Embargo, que están vigentes desde 2018 y también incluyen congelaciones de activos. Las nuevas congelaciones de activos bajo la FIAA se dirigen a personas que no han sido sancionadas previamente en Suiza.

Agrega que «las razones de la caída de Maduro del poder no influyen decisivamente en la congelación de activos bajo la FIAA. Tampoco lo hace la cuestión de si la caída del poder se produjo legalmente o en violación del derecho internacional. El factor decisivo es que se ha producido una caída del poder y que ahora es posible que el país de origen inicie en el futuro procedimientos judiciales con respecto a activos adquiridos ilícitamente».

Explica que la congelación de activos sirve para posibilitar futuros procedimientos de asistencia jurídica mutua. Si estos revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano».

Y concluye: «La congelación de activos entra en vigor hoy con efecto inmediato y seguirá siendo válida durante cuatro años hasta nuevo aviso».