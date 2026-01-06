Así se vió a Nicolás Maduro y a su esposa en primera audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York

(Imagen Elizabeth Williams / AP). La agencia Associated Press publicó el primer boceto del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante la audiencia celebrada este lunes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Dada la prohibición de grabar en la corte, los medios recurren a artistas que pueden representar lo que sucede en su interior.

En el dibujo de Elizabeth Williams, el líder venezolano y la primera dama aparecen de pie con auriculares para escuchar la traducción de las actuaciones, y ambos visten el mismo uniforme azul.

Además, en el dibujo se ve a Flores con una venda en la frente, lo que confirma la publicación del NYT de que tenía hematomas debajo del ojo derecho y una venda. Según el medio, la primera dama se tuvo que apoyar en un alguacil federal para sostenerse.

Por su parte, el abogado de la primera dama, Mark Donnelly, declaró que ella sufrió «lesiones importantes» durante el secuestro por parte de Estados Unidos. Donnelly detalló que Flores puede tener alguna fractura, así como posiblemente un hematoma severo en las costillas, por lo que es necesario que sea sometida a una evaluación física.

Tanto Maduro como su esposa se declararon inocentes ante el tribunal. «Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas», declaró el líder venezolano en su comparecencia. Flores procedió de la misma manera y se declaró ante el magistrado: «No culpable, completamente inocente».

La audiencia se desarrolló así:

Inicialmente, el juez le pidió al dictador que se presentara ante la corte. “Soy el presidente de Venezuela, fui capturado en mi casa en Caracas, Venezuela”, fueron sus primeras palabras.

Hellerstein le comentó a Maduro, que tenía derecho a un abogado sin costo sino podía pagar uno, y que podría ser puesto en libertad antes del juicio, a menos que exista una razón para no hacerlo. Por lo que, él le respondió: “No sabía de estos derechos, su señoría me los ha informado ahora”.

Enseguida se hizo un resumen de los documentos de acusación en su contra y a la habitual pregunta, Maduro se declaró no culpable ante el juez federal: “No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo el presidente de mi país”. De igual manera lo hizo su esposa: “Inocente, completamente inocente”.

El juez Hellerstein notificó a Maduro y Flores su derecho a poder reunirse con funcionarios consulares, mientras se encuentran detenidos por cargos federales en New York, derecho que, según él desearían ejercer: “Sí, lo entendemos y nos gustaría tener una visita consular”. Las leyes en Estados Unidos, exige que los extranjeros notifiquen al consulado de su país más cercano.

Mientras que su abogado, Barry Joel Pollack, le informó al juez que su cliente solicitó su liberación sin perjuicio de una solicitud de fianza, a lo que Hellerstein le respondió: “Cuando corresponda, puede presentar su solicitud de fianza”.

El abogado de Flores, Mark Donnelly le comentó al juez que tenía “severos hematomas en la costilla y necesitará la atención adecuada”, mientras esté recluida en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, por lo que Hellerstein le comentó que esto puede solucionarlo con los fiscales.

Al finalizar la sesión, se conoció que la próxima audiencia se realizará el 17 de marzo del 2026, a las 11 de la mañana, hora local. (Informción RT