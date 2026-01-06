Vuelo de drones sobre el Palacio de Mifraflores desató tiroteo en el centro de Caracas (VIDEOS)

–Drones no identificados sobrevolaron la sede presidencial y las fuerzas de seguridad abrieron fuego, según versiones extraoficiales.

Las ráfagas de disparos se escucharon en la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede de la Presidencia de Venezuela, reportaron distintos testigos. En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan detonaciones de armas de fuego, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

?? CARACAS: Residents report powerful explosions near Venezuela’s presidential palace, with intense gunfire still echoing across parts of Caracas, according to local accounts cited by Bloomberg. The situation remains fluid, with no official confirmation yet on the cause or scale… pic.twitter.com/MusP0BkviH — Defence Index (@Defence_Index) January 6, 2026

Según testigos, se produjeron disparos a última hora del lunes cerca del palacio presidencial de Venezuela, y una fuente cercana al gobierno añadió que la situación estaba bajo control.

#5Ene 8:00 PM #Caracas

Usuarios reportan fuertes detonaciones en las inmediaciones de Miraflores. Se desconoce el motivo. Información en desarrollo… Vídeo: Redes Sociales pic.twitter.com/SgM0JIhtFa — Reporte Ya (@ReporteYa) January 6, 2026

El diario local El Nacional dijo que la «situación irregular en las adyacencias a Miraflores» fue consecuencia de «una confusión con drones» que «dio lugar a especulaciones sobre un posible intento de golpe de Estado, especialmente por ocurrir horas después de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada».

«Fuentes con conocimiento de lo ocurrido indicaron posteriormente que el incidente habría sido producto de una confusión entre los propios funcionarios de seguridad. De acuerdo con esta versión, fueron desplegados drones de vigilancia en el área sin que los funcionarios en tierra fueran informados previamente de la operación. Al detectar los drones sobrevolando la zona, algunos efectivos abrieron fuego, creyendo que se trataba de una amenaza», agregó El Nacional.

Los drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores en el centro de Caracas y las fuerzas de seguridad abrieron fuego en respuesta alrededor de las 8:00 p. m. (01:00 CET del martes), dijo una fuente citada por las agencias de noticias.

«Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas», dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. «Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no».

«Solo vi dos luces rojas en el cielo», añadió bajo condición de anonimato. «Duró aproximadamente un minuto».

?? | URGENTE: Actualmente se reportan disparos en la capital de Venezuela, Caracas. COBERTURA DE @AlertaMundoNews. pic.twitter.com/wRYbn0KC7h — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 6, 2026

El ministerio de Comunicación no respondió aún a los llamados de la AFP para confirmar el hecho.

Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran el palacio presidencial a oscuras y se ve lo que parecen ser proyectiles trazadores. Se escuchan ráfagas seguidas de detonaciones.

Agentes de la policía se ven asimismo cerca de Miraflores, según las imágenes.

El incidente tiene lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura, el pasado sábado, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos. (Información DW).