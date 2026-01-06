Colombia exhortó al Consejo de Seguridad de ONU a cumplir su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales

–El Estado colombiano señaló la firme posición del país en defensa de la paz, el respeto al Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y la protección de la vida y los derechos humanos, a través de su embajadora ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Leonor Zalabata, en la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad en la cual abordó la situación de Venezuela.

“El interés primordial de lograr la paz, el respeto al Derecho Internacional y la protección de la vida y los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier vía de hecho”, precisó la diplomática. “Colombia reitera su firme convicción de trabajar incansablemente bajo estos principios” y puso a disposición “sus buenos oficios para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis en el hermano país”.

Esta sesión, propuesta el pasado sábado por el presidente Gustavo Petro? a través de su cuenta de X, luego de que Colombia asumiera –desde el jueves anterior como miembro no permanente con voz y voto–, tuvo la participación del pleno del Consejo de Seguridad que analizó la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

En su intervención, la embajadora Zalabata agradeció al secretario General de la ONU, António Guterres “por ofrecer sus buenos oficios para defender los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, activar los canales de mediación a su alcance y facilitar el diálogo con los actores concernidos en la búsqueda de alternativas que permitan encontrar una salida política liderada por los venezolanos y brindar asistencia a la población venezolana que así lo requiera”.

Al reiterar la condena de Colombia los hechos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela, la embajadora insistió en que estas acciones representan “evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No existe justificación alguna en ninguna circunstancia para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión”.

“Dichas acciones constituyen una grave violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU, incluida la prohibición, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, el principio de respeto a la soberanía y autoridad plena de los Estados sobre su territorio, incluyendo sobre sus recursos naturales, la integridad territorial de los Estados y los principios de defensa colectiva, especialmente cuando ponen en riesgo directo a la población y a bienes de carácter civil”, dijo.

Por esta razón, aseguró que la defensa de estos principios “no es una opción, sino una obligación común para preservar la paz y la seguridad internacional”.

Y preguntó: “Si un Estado y en particular un Estado que es miembro permanente de este Consejo desconoce el orden internacional que diseñamos en San Francisco, ¿cuál es entonces el rol de este Consejo y dónde quedan los cimientos de la paz y la seguridad internacionales? Estamos aceptando que la ley e intereses del más fuerte prevalezcan sobre el multilateralismo y sobre los acuerdos que en esta misma sala hemos forjado con diálogo y diplomacia”.

“La democracia no puede ser promovida ni defendida mediante la violencia o la coerción y tampoco puede estar supeditada a intereses económicos ajenos”, añadió, al insistir en que “Venezuela merece vivir en paz, en democracia, prosperidad y dignidad con un gobierno soberanamente definido por nadie más por el mismo pueblo venezolano y sus instituciones. Es por esto que Colombia ha hecho llamados reiterados abrir caminos de democracia en Venezuela bajo la expresa decisión popular”.

Finalmente, la embajadora Leonor Zalabata urgió a las partes a “ejercer la máxima cautela y contención a desescalar las tensiones y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos y a desarrollar mecanismos para evitar que continúen las violaciones flagrantes del derecho internacional, para lo cual se requerirá del concurso de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales”.