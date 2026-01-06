Bogotá habilita etapa de novedades de matrículas 2026 en colegios públicos

Foto: Secretaría de Educación

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, garantizar el tiempo escolar de las niñas, niños y jóvenes es una prioridad, en este sentido, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) habilitó la etapa de novedades del proceso de matrículas 2026, dirigida a las familias que aún no han realizado el trámite o presentan alguna novedad. El objetivo es claro: asegurar que todas y todos inicien clases a tiempo el próximo 26 de enero de 2026, sin perder un solo minuto de aprendizaje.

Esta etapa permitirá brindar atención personalizada, con cita previa, en puntos estratégicos de la ciudad y en las Direcciones Locales de Educación, facilitando un proceso ordenado, oportuno y accesible, para que ningún estudiante quede por fuera del sistema educativo oficial.

Atención presencial con cita previa

Entre el 5 y el 10 de enero de 2026, las madres, padres y cuidadores, con cita previa, podrán acceder a atención presencial en los siguientes puntos:

– Colegio Ciudad de Bogotá (IED) – Sede A – Carrera 25 # 53B-32 Sur

– Colegio John F. Kennedy (IED) – Carrera 74B # 38A-33 Sur

– Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED) – Carrera 68F # 63B-02

– Dirección Local de Educación de Suba – Carrera 58 # 167-20

Horarios de atención

– Lunes a Viernes: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

– Sábado: 7:00 a.m. a 12:30 p. m.

Durante estos días, se proyecta realizar más de 3.000 atenciones diarias.

A partir del 13 de enero de 2026, se restablecerá la atención en las Direcciones Locales de Educación, con cita previa, en los horarios habituales y desde el 14 de enero de 2026, las familias también podrán acercarse directamente a los colegios distritales, de acuerdo con sus horarios de atención.

Para garantizar una atención adecuada y ordenada, es indispensable contar con una cita agendada, la cual debe solicitarse a través de la página web de la Secretaría de Educación del Distrito (SED): www.educacionbogota.edu.co. Las agendas estarán disponibles hasta agotar cupos.

Formalización de la matrícula

Una vez asignado el cupo, a partir del 14 de enero, las familias tendrán cinco (5) días hábiles para formalizar la matrícula de manera presencial en el colegio asignado. Si este trámite no se realiza dentro del plazo establecido, el cupo será liberado. Es importante llevar o adjuntar la documentación requerida.

¿Cómo solicitar la cita?

– Ingresa a www.agendamiento.educacionbogota.gov.co

– Haz clic en Solicitar cita y complete la información del o la estudiante.

– En nivel, selecciona: Semana de Atención Masiva de Novedades.

– En punto de atención, elije uno de los habilitados del 5 al 10 de enero de 2026.

– En trámite, selecciona: Atención integral (matrículas – movilidad).

– Selecciona fecha y hora según disponibilidad.

– Confirma la cita haciendo clic en Aceptar.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) reafirma su compromiso con la garantía del derecho fundamental a la educación y hace un llamado a las familias para que, durante la etapa de novedades, completen el proceso de matrícula y aseguren que las niñas, niños y jóvenes estén en las aulas desde el primer día de clases, el 26 de enero de 2026, cuidando el tiempo escolar, favoreciendo trayectorias educativas completas y evitando inicios tardíos que afecten los procesos de aprendizaje.