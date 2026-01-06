Petro: Yo lo dije, no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un «cartel de los soles»; secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo

–Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el «Cartel de los Soles» no es un un grupo ilegal real, sino una etiqueta para un sistema de corrupción y clientelismo vinculada al dinero de la droga, destacó este martes The New York Times. Sobre esta publicación, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta en X.

«Siempre creyendo en espejitos y dando la tierra por ellos. Yo estoy lo dije, no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un «cartel de los soles», lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la cual es leal el grupo megaoligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente, que aterrorizan con misiles», precisó.

Añadió que esta «es una alianza entre sionistas y estadounidenses porque ambos se creen el pueblo elegidos de Dios, cuando Dios escogió la humanidad y la vida y no la muerte».

Y si esto es así, ¿porque me tienen en la lista OFAC a mi y a mi familia, no que era el testaferro de Maduro en los negocios del narco? Me tienen en la lista Ofac para que obedezca al presidente Trump, pero en Colombia no hay reyes, ni virreyes, ni somos colonia de nadie, ni… pic.twitter.com/3wU0P8RWoL — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

Y continua diciendo:

Plata o Plomo, me dijo Elon, que compró está red con su dinero y manipuló los algoritmos para someter la humanidad a su pensar que cree falsamente que la humanidad excluye a los arios, cuando han excluido ellos, a la humanidad de la riqueza, ¿es una venganza contra la raza blanca, o es una amenaza contra la humanidad? no Elon, la diversidad incluye toda la humanidad, a todas la culturas de la tierra, incluida la de Elon, contrario al sentimiento de exclusión que sienten los blancos rubios y de ojos azules del resto de la humanidad, ni más ni menos que la esposa que me dió las niñas bellas de mi corazón es rubia, blanca y ojiazul, que parece vikinga y me acompañó por 23 años, Pero Trump la excluyó de la humanidad, solo por ser mi esposa, por eso he invitado a leer tanto a Trump como a Rubio, él caribeño y latino, que odia a los latinos porque la revolución cubana les quitó la casa para volverla una escuela para niños cubanos, y en vez de apoyar ese esfuerzo, se pusieron a bloquear a Cuba para ver si les devolvían las propiedades y los niños se quedaran en la calle, ignorantes, los he invitado a leer, y a sus votantes también, a Walt Withman y a Ernest Hemigway, para no hablar de Sacco y Vanzeti, los neoyorkinos anarquistas italianos llevados a la horca por defender los trabajadores neoyorkinos rubios y fornidos.

Claro que todas las culturas de la tierra deben ser incluidas como en Sudáfrica, o en América Latina, que sabe bailar el rock, el techno con la cumbia y los tambores y las quenas, nadie está proponiendo un apartheid contra los arios, son ustedes los que se cierran al mundo y forman un club oligárquico, para destruir vidas inocentes.

Combinar inteligencia artificial con petróleo es la extinción de la vida en el planeta, por eso fracasa Elon con sus naves espaciales privadas, centenares de millones de dólares que explotan en un segundo. La irracionalidad del capitalismo llevando a la humanidad, solo por codicia, a la extinción.

Colombia no tiene ni petróleo ni gas, pero si tiene carbón, si las reservas de carbón de Colombia son extraidas conjuntamente con las reservas de petróleo de Venezuela, los puntos más diversos, exuberantes del mundo, hermosos como el paraíso perdido, serán los grandes asesinos de la vida sin quererlo porque nos quieren volver colonias. Matar a la humanidad es matar a sus propios hijos

Estamos frente a ese espectáculo de la muerte como las corridas de toros de la Hispania romana.

Pero ahora la barbarie es contra la humanidad. Whisky vs Vino, que deriva de Vida, dirían los italianos, barbarie vs civilización.

El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo.

El pueblo de los EEUU es el que se debe responsabilizar ante el mundo y la humanidad por su voto que genera la extinción humana, incluído el pueblo de los EEUU, que pierde la oportunidad de aliarse con Améeica Latina para descarbonizar el mundo, el mejor negocio de todos, porque salva la vida del planeta.

Así que quienes votaron por Trump y aman a sus aliados, el club oligárquico, sin meterme en intimidades, deben saber que votaron por hombres codiciosos fuera de la ley. Algo así como elegir presidente a los pistoleros de los desiertos del oeste buscadores de oro.

En otro trino, el presidente Gustavo Petro hace una reseña sobre «las épocas pasadas de gloria para los jóvenes soldados, que con los soviéticos, derrotaron a Hitler y con los chinos comunistas, derrotaron el imperio japonés aliado de Hitler», así como del surgimiento de las mafias en EE.UU alrededor de la política prohibicionista del Whisky, para subrayar que ahora vuelven los fundamentalistas en las prohibiciones, que han creado mafias más poderosas que Al Capone, que crecen por el mundo en todo lo prohibido.

«Ya mataron 300.000 colombianos por sus prohibiciones, algunas ya levantadas como el cannabis, pero solo si se produce en EEUU, y sacan jugosas ganancias, mientras los campesinos colombianos se siguen matando entre sí por ello y por el anacronismo del Congreso de Colombia, más gringo que los gringos, lleno de derechistas a los que les gusta consumirla con la cocaína pero se arrodillan ante ustedes mientras hacen un genocidio contra los campesinos para quedarse con la tierra como hicieron los castellanos conquistadores herederos del Cid Campeador, que terninó exterminando árabes españoles de 700 años de existencia, los más ricos en el mundo y los más cultos, solo porque no creían en la cruz sino en la luna menguante en las noches estrelladas…»

Y añade: «Pero ha vuelto otro Cid al Caribe, solo mata ancianas y jóvenes soldados ingenuos y soñadores y poetas y enamorados de las mujeres más hermosas, y lancheros a los que llaman narcoterroristas y secuestraron a un presidente para quedarse con el petróleo cómo hacían los piratas ingleses, franceses y holandeses que robaban los barcos españoles cargados de oro y plata para pagar las deudas del rey Felipe II, y entonces le entregaban el tesoro a sus reyes que los querían mucho, y les daban títulos nobiliarios, ya no firmados por el Papa, que bendecía todos los días a Felipe II, castellano, el que creó el palacio de la Santa Inquisición en Cartagena en dónde torturaban a los negros esclavos y, sobretodo a las negras de hermosos cuerpos, mejores que las de las castellanas de su tierra, de ahí aparecieron los y las mulatas, porque el negro y la negra saben enamorar al blanco y a la blanca.

Finalmente, Petro señala: Pero los tiempos cambiaron y se llenaron de codicia y por eso los muchachos y muchachas, de ahora, se suicidan consumiendo fentanilo en EEUU, y ya no ven perspectivas, ni heroísmo, que ven en las películas, y confunden el escavista, o el asesino de indígenas ancestrales de América, que también consumen fentanilo, porque quedaron con poca tierra para ellos y se las cambiaron por algunos dólares y casinos. Ya no son aquellas épocas, murió su espiritu y fue reemplazado por otros sueños de codicia sobre los pueblos y ahora, no son libertadores, son invasores no invitados, no crean libertad sino esclavitud, de la libertad y la democracia pasaron a ser esclavistas como en el siglo XVI, y XVII cuando existían los reyes absolutos, contra quien luchó Washington y Bolívar, dos hombres libertarios y contradictorios, como enseña la filosofía dialéctica, porque la historia es un fluir que se basa en el principio de contradicción».