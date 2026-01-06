La petrolera estadounidense Chevron envía 11 buques a Venezuela a cargar crudo

–La petrolera Chevron envió al menos once buques cisterna a Venezuela y se espera que arriben a dos puertos controlados por el Gobierno del país caribeño en medio de los cambios tras la detención de su presidente, Nicolás Maduro, por EE.UU., informó este martes Bloomberg.

Los buques fletados por Chevron, la única petrolera con licencia de exportación ante las sanciones de EE.UU. a la industria venezolana, llegarán a los puertos de José y Bajo Grande para cargar crudo, dos más que en diciembre, indica esa agencia de noticias utilizando datos preliminares propios.

«Chevron sigue centrada en la seguridad y bienestar de nuestros empleados, así como la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes», indicó un portavoz a EFE al ser preguntado por el asunto, y que rechazó abordar temas comerciales.

De acuerdo con Bloomberg, al menos doce buques cisterna dirigidos a Venezuela han tenido que dar media vuelta debido a la presencia militar de EE.UU. en el mar Caribe.

Las exportaciones de crudo venezolano cayeron a su nivel más bajo en 17 meses en diciembre, en medio del bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los petroleros que transporten crudo venezolano, agrega.

Trump ha dicho que EE.UU. «controlará» Venezuela hasta que haya que «una transición segura», que recuperarán los activos petroleros para las empresas estadounidenses y, además, ha amenazado con nuevos ataques, si el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez «no se porta bien».

LA CHEVRON

Nadie puede ignorar al gigante petrolero estadounidense: Chevron produce una cuarta parte de las exportaciones petroleras de Venezuela y está libre de sanciones. Explicamos los motivos de su relevancia para ese país.

El gigante petrolero estadounidense es actualmente la única gran compañía petrolera de EE. UU. en Venezuela. Chevron desempeñará un papel crucial en el futuro desarrollo económico del país caribeño.

«Chevron puede beneficiarse inmediatamente de una posible apertura del mercado petrolero en Venezuela», dijo a la agencia noticiosa Reuters el doctor Francisco J. Monaldi, experto en política energética latinoamericana del Instituto Baker de la Universidad Rice en Houston, Texas.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas en unos 300.000 millones de barriles. Esto representa cerca del 17 % de las reservas mundiales conocidas de petróleo. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ese país produce actualmente alrededor de un millón de barriles de crudo al día. Chevron concentra una cuarta parte de esta producción.

Datos de la OPEP indican que las exportaciones de crudo se desplomaron de casi dos millones de barriles diarios en 2015, a poco menos de 500.000 barriles diarios en 2021, una caída drástica. Se ha observado un ligero aumento desde 2023. En 2024, las exportaciones de petróleo llegaron a los 655.000 barriles diarios, y ascendieron a 921.000 barriles diarios en noviembre de 2025.

«El aumento de la producción petrolera venezolana se debe a Chevron», explicó Francisco J. Monaldi a DW en diciembre de 2025. Estados Unidos impulsó esta tendencia positiva tras flexibilizar varias veces sus estrictas sanciones contra Venezuela tras la invasión rusa de Ucrania, según Monaldi.

En noviembre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. otorgó a la petrolera estadounidense Chevron exenciones temporales para reanudar las exportaciones de crudo desde Venezuela. En octubre de 2025, Chevron recibió nuevamente permiso para extraer petróleo de Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro se mostró tan satisfecho que declaró en el canal de televisión estatal Telesur: «Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años más, y trabajar sin problemas».

Antes de las sanciones estadounidenses contra la petrolera estatal venezolana PDVSA, en 2019, así como del bloqueo de su acceso al mercado financiero estadounidense (2017) por parte de la administración Trump, Estados Unidos era el mayor comprador de petróleo venezolano. Posteriormente, tanto la producción como las exportaciones de crudo se desplomaron.

Actualmente, China es el mayor comprador de las exportaciones petroleras venezolanas. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), en 2023 alrededor de dos tercios de las exportaciones petroleras venezolanas se destinaron a China, y el 23 %, a Estados Unidos.

¿Un golpe de Trump contra China?

Trump dijo el 3 de enero que el embargo estadounidense de la totalidad del petróleo venezolano sigue en vigor, y eso podría afectar especialmente a China, que perdería una fuente clave de importación con importantes descuentos.

Pero China se retiró como inversionista de Venezuela hace más de diez años. El Centro de Políticas de Desarrollo Global destaca que bancos estatales chinos como el Banco de Desarrollo de China y el Eximbank dejaron de otorgar préstamos a Caracas en el 2016. (Información DW – Blooomberg).