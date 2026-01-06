China pide a EE.UU la inmediata liberación de Maduro

–El Gobierno de China se pronunció este martes sobre la primera comparecencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un tribunal de Nueva York, pidiendo la inmediata liberación del presidente venezolano y la primera dama.

«EE.UU., ignorando la condición de jefe de Estado del presidente Nicolás Maduro, lo acusó abiertamente en un tribunal nacional y llevó a cabo un supuesto ‘juicio’ que violó gravemente la soberanía de Venezuela y socavó gravemente la estabilidad de las relaciones internacionales», declaró la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, al ser preguntada sobre la cuestión.

«La parte china insta a Estados Unidos a liberar al presidente Maduro y a su esposa de inmediato y a garantizar su seguridad», concluyó la vocera.

Previamente, Pekín exigió la liberación de Maduro durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad en la ONU. «China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente los actos unilaterales, ilegales e intimidatorios de EE.UU.», declaró el lunes Sun Lei, representante permanente adjunto de China ante la ONU.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió que el mundo actual «está experimentando cambios y turbulencias que no se veían desde hace un siglo, con actos unilaterales de hegemonía que socavan gravemente el orden internacional».

Durante su primera comparecencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Maduro se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo. «Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas», aseveró.

Entre tanto, el abogado de Maduro, Barry Pollack, subrayó que existen problemas con la legalidad de su secuestro por militares. Asimismo, señaló al juez que «existen algunos problemas de salud y médicos» del líder venezolano «que requerirán atención». La próxima audiencia se celebrará el 17 de marzo. (Información RT).