Colombia presenta nota de protesta a EE.UU por ataques ofensivos y amenazas de Trump contra Petro

–La canciller Rosa Yolanda Villavicencio confirmó una reunión con Jhon McNamara, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, en la cual presentará una nota verbal de rechazo «a las injurias y amenazas» que se han hecho al país y al presidente Gustavo Petro por parte de su homólogo Donald Trump.

La decisión diplomática fue anunciada por la ministra Villavicencio en rueda de prensa este martes, luego que el mandatario estadounidense reiterara por enésima vez sus señalamientos contra el jefe del Estado colombiano vinculandolo al narcotráfico y amenazara con una intervención militar en el país, similar a la ejecutada en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos para enjuiciarlo por «narcoterrorismo».

Al respecto, la canciller afirmó que una ofensa al presidente de la República es una ofensa al país y representa un desconocimiento de todos los procesos democráticos que se han hecho en Colombia.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio confirmó que el día de hoy se desarrollará una reunión con Jhon McNamara, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, con el fin de presentar la nota verbal de rechazo a las injurias y amenazas que se han hecho al país y al… pic.twitter.com/F7Mu8glsTT — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) January 6, 2026

Sin embargo, la ministra de Relaciones Exteriores destacó la disposición del gobierno colombiano de mantener la cooperación con Estados Unidos en temas claves, como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad regional y el comercio.

De otro lado, a instancias de los periodistas, la canciller se pronunció sobre la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela y señaló que Colombia respeta las decisiones soberanas del ordenamiento jurídico de la vecina República.