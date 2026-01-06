Rusia: «A Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa»

–El gobierno ruso, a traves del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Rusia se pronunció este martes sobre la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, destacando que la funcionaria asumió el cargo en base con la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de su país. Y además de expresarle su respaldo, afirmó que «a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa»

En un comunicado, Rusia afirma que «este paso demuestra la determinación del Gobierno Bolivariano de garantizar la unidad y preservar la estructura vertical de poder establecida de conformidad con la legislación nacional, mitigar los riesgos de una crisis constitucional y crear las condiciones necesarias para un mayor desarrollo pacífico y estable de Venezuela frente a las flagrantes amenazas neocoloniales y la agresión armada desde el exterior».

Al mismo tiempo, el organismo aplaudió la voluntad y los esfuerzos de las autoridades oficiales de Venezuela de proteger la soberanía estatal y los intereses nacionales. «Reafirmamos la inquebrantable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno venezolanos», destacó la Cancillería, a la vez que le deseó a Rodríguez poder abordar con éxito «los desafíos que enfrenta la República Bolivariana».

En este contexto, Moscú agregó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa. «Abogamos constantemente por la distensión de la situación actual y la resolución de los problemas existentes mediante el diálogo constructivo y el respeto al derecho internacional, principalmente a la Carta de las Naciones Unidas», sostuvo la Cancillería, asegurando que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz. (Información RT).