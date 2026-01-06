El arma secreta que utilizó EE.UU. para capturar a Maduro: El RQ-170 Sentinel

–La CIA estuvo monitoreando la ubicación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tanto en los días como en los momentos previos a su captura por parte de las fuerzas estadounidenses durante la operación militar masiva lanzada en Caracas el pasado sábado, informa The New York Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Las fuentes precisan que la agencia de espionaje estadounidense estuvo rastreando su posición y movimientos de manera prácticamente constante mediante «una flota de drones furtivos».

Un alto funcionario de EE.UU. afirmó que la CIA y analistas de operaciones especiales tenían a Maduro bajo la lupa desde el inicio de la planificación de su captura.

Paralelamente al informe del medio, las imágenes compartidas en las redes sociales muestran un dron furtivo RQ-170 Sentinel de la Fuerza Aérea de EE.UU. presuntamente regresando a una base de Puerto Rico después de que sucedieran los ataques del 3 de enero contra Venezuela.

VERY RARE: Footage shows a U.S. RQ-170 stealth drone returning to Puerto Rico after reportedly supporting last night’s U.S. strikes on Venezuela. The RQ-170 Sentinel is a stealthy, high-altitude unmanned aerial vehicle developed by Lockheed Martin's Skunk Works. pic.twitter.com/R2qQI3TyvK — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

La ubicación de la base no fue confirmada. Sin embargo, algunos reportes sugieren que podría tratarse de la Estación Aérea Naval Roosevelt Roads, una instalación militar estratégica de EE.UU. clave en el Caribe que cerró sus puertas en 2004, pero fue reactivada en 2025 para convertirse en un centro de operaciones militares estadounidenses.

Desde el Pentágono se negaron a comentar la presencia de drones estadounidenses en el territorio venezolano, citando preocupaciones de seguridad de la operación lanzada contra el país latinoamericano.

¿Cómo es el RQ-170?

El RQ-170 es pilotado por el Ala 432 del Comando de Combate Aéreo en la Base de la Fuerza Aérea Creech, Nevada y el 30o Escuadrón de Reconocimiento en el Campo de Pruebas de Tonopah, Nevada.

El RQ-170 fue diseñado por la división Skunk Works de Lockheed Martin con el fin de proporcionar vigilancia persistente de objetivos de alto valor en entornos hostiles durante las misiones de operaciones especiales.

El dron tiene al menos 20 años de antigüedad, pero la Fuerza Aérea de EE.UU. reconoció oficialmente su existencia en 2009, cuando apoyó misiones en Afganistán. Se calcula que, Washington tiene a su disposición entre 20 y 30 de estos drones en total.

El RQ-170 posee la capacidad de facilitar las misiones persistentes de inteligencia, vigilancia y reconocimiento debido a las bajas probabilidades de resultar detectado por el enemigo, incluso si se adentra en su espacio aéreo. Se cree que el dron puede transportar diversos sensores para recopilar información sobre el movimiento terrestre de su objetivo.

El RQ-170 Sentinel tiene 4,5 metros de largo, una envergadura de unos 20 metros y una altitud máxima de vuelo de 15.000 metros. (Información RT).