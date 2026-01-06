Estos son los cierres y desvíos por la celebración de Reyes Magos 2026 en Bogotá desde 9 de enero
Foto: Alcaldía Local de La Candelaria
Ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Para llevar a cabo la celebración de los Reyes Magos 2026 o fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2026, en el Barrio Egipto, de la localidad de La Candelaria, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó, desde el viernes 9 hasta el martes 13 de enero de 2026, cierres viales en distintos puntos del centro-oriente de la ciudad. ¡Toma nota y programa tus recorridos!
Tramo vial, tipo de cierre, hora de cierre y hora habilitación
- Avenida Circunvalar entre calle 11 y calle 10B, cierre total de dos calzadas, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.
- Carrera 3 Este entre calle 7 y calle 11, cierre total de dos calzadas, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.
- Calle 7 entre carrera 1 y carrera 3 Este, cierre total de dos calzadas, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.
- Calle 9 entre carrera 4 Este y carrera 2 Este, cierre total de calzada, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.
- Calle 9A entre carrera 4 Este y carrera 3 Este, cierre total de calzada, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.
- Calle 10 entre carrera 3 Este y carrera 1 Este, cierre total de calzada, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.
- Calle 10A entre carrera 3 Este y carrera 4 Este, cierre total de calzada, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.
- Calle 10B entre carrera 5A Este y carrera 3 Este, cierre total de dos calzadas, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.
Desvíos autorizados
Las personas que transitan por la avenida Circunvalar en sentido norte – sur deberán tomar la calle 10 al occidente, vía Choachí al sur, transversal 6 Este al sur, carrera 7 Este al sur, calle 6 al occidente – carrera 3 Este y retomar su recorrido habitual (Mapa 1 – color rojo).
Quienes se desplazan por la avenida Circunvalar (carrera 3 Este) en sentido sur – norte deberán tomar la calle 6D al oriente, carrera 5 Este al sur, calle 6 al occidente y carrera 5 al norte (Mapa 1 – color azul).
Los usuarios que circulan por la calle 7 en sentido occidente – oriente y desean tomar la avenida Circunvalar (carrera 3 Este) al norte deberán hacer el retorno al occidente, a la altura de la carrera 1 Este y carrera 5 al norte (Mapa 1 – color morado).