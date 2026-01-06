Entre enero de 2024 y octubre de 2025 se atendieron a 97.913 migrantes en el Distrito

Foto: Secretaría de Integración Social

En lo que va corrido de la administración del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) ha atendido a 97.913 migrantes, garantizado sus derechos, especialmente a niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan riesgos de pobreza, vulneración de derechos y exclusión social.

De esa cifra, 85.134 migrantes fueron atendidos entre enero y noviembre de 2025, de los cuales el 46%s enfrenta pobreza monetaria.

En los primeros 11 meses del 2025, los Centros Amar brindaron atención a 1.200 niñas niños y adolescentes provenientes de flujos migratorios con el objetivo de prevenir y mitigar el trabajo infantil. Asimismo, el centro Abrazar, ubicado en el barrio Las Cruces en la localidad Santa Fe, en ese mismo periodo, brindó atención a 1.613 niñas, niños y adolescentes, además de personas gestantes migrantes en riesgo de vulneración de derechos, con vocación de permanencia o tránsito por la ciudad.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social, manifestó que “las puertas están abiertas, flexibilizamos los servicios que han atendido población venezolana en todos estos años, ya sabemos hacer esta atención diferencial, ya los hemos tenido en las transferencias monetarias, hemos creado la estrategia de Pagadiarios en donde el 42 por ciento son migrantes y la gran mayoría de Venezuela, o en los jardines infantiles, o en el Centro Amar o Abrazar que son esos servicios de infancia que sirven para prevenir esos riesgos de esos hogares que están en calle sin saber a dónde ir. Toda esa oferta se flexibiliza y ya hemos atendido a 87 mil migrantes en 2025 y la seguimos poniendo al servicio de esta contingencia”.

En lo que tiene que ver con los jardines infantiles se atendieron a 1.800 niñas y niños de primera infancia. Otro de los programas es la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), con ella, la atención fue para 23.712 niñas, niños y adolescentes.

En los comedores comunitarios la atención fue para 1.001 niñas, niños y adolescentes, hay que tener en cuenta que hoy, en Bogotá funcionan 136 comedores comunitarios.

Lucybel del Carmen Bastidas Martínez llegó hasta el Centro abrazar con sus dos hijos -mellizos- de 2 años, ella es migrante. Aunque hace años llegó a Colombia estuvo por un tiempo en Medellín, pero se trasladó a Bogotá hace mes y medio y una amiga le contó del servicio de esta unidad operativa. “Traje a mis dos niños para que puedan estar aquí mientras me ubico laboralmente, sé que aquí tienen excelente atención y los cuidan mucho”, destacó Lucybel.

Servicios para migrantes

Otros servicios en la atención de Integración social a las niñas, niños y adolescentes migrantes en Bogotá son:

Servicio para la Integración y los Derechos del Migrante, Refugiado y Retornado 447 atenciones, en los Centros de Desarrollo Comunitario, CDC han sido 394; en el programa atrapasueños 335, niñas, niños y adolescentes, en Arte de Cuidar-Arte 260, respuesta social 158; transferencias para personas con discapacidad 148; Casas de Juventud, 148 adolescentes: programa Creciendo Juntos 133 niñas, niños y adolescentes; Centros Crecer 115; Centros Proteger 63;Comisarías de Familia 61 niñas, niños y adolescentes; Centros Forjar 25 adolescentes; componente prevención violencia intrafamiliar y violencia sexual 17 adolescentes; Casas LGBTI 10 adolescentes; Tiempo propio para personas cuidadoras 8 adolescentes; Servicio centro de atención Distrital para la Inclusión Social Cadis 3 adolescentes, entre otros.

Ventanilla única

La ventanilla única es una plataforma digital innovadora que centraliza y simplifica el acceso a servicios sociales ofrecidos por el Distrito. Su propósito es integrar en un solo punto la información y los trámites que tradicionalmente se gestionaban de forma dispersa, esto permite: