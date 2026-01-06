Gobierno aprobó 2.500 nuevas hectáreas de tierras para comunidades étnicas en siete departamentos

Foto: Agencia Nacional de Tierras

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Comisión Técnica de la Ley 70 de 1993 aprobaron las titulaciones colectivas de siete consejos comunitarios afro, así como la ampliación de uno más, y la constitución de seis resguardos indígenas.

Estas medidas benefician a 1.304 familias étnicas ubicadas en los departamentos de Cauca, Cesar, Putumayo, La Guajira, Huila, Valle del Cauca y Tolima y se distribuyen de la siguiente manera:

Para los consejos comunitarios afro, la Comisión Técnica de la Ley 70 de 1993, integrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la ANT, avaló la titulación colectiva de siete territorios, que en conjunto suman 1.701 hectáreas, beneficiando a 778 familias, equivalentes a 2.171 personas.

Cauca: Territorio ancestral Afrocabuyo (Patía) y ampliación para el Consejo Conafros.

Cesar: Arcilla, Cardón y Tuna (Valledupar) y Raíces Afro (Agustín Codazzi).

Putumayo: Burdines (Orito) y Tierra del Sol Naciente (Orito y Puerto Caicedo).

La Guajira: Monguí La Guayabita y Galán Juana Aragón (Riohacha).

Constitu?ción de nuevos resguardos indígenas

?Por su parte, el Consejo Directivo de la ANT aprobó la creación de seis resguardos indígenas que abarcan 877 hectáreas, en beneficio de 526 familias, equivalentes a 1.923 personas.

Este órgano directivo está conformado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un delegado del presidente de la República, un delegado de las comunidades indígenas, un delegado de las comunidades negras y un delegado de los gremios agropecuarios.

Estos son los seis resguardos indígenas:

Huila: Lame Páez Órganos El Palmar (Pueblo Nasa en Neiva); Yacuas (Pueblo Yanacona en Palestina y Acevedo) y A’Luucx (Pueblo Nasa en Baraya).

Cauca: Kurak Chak (Pueblo Misak en Cajibío).

Valle del Cauca: Nasa Yumbo Cxha Cxa Hywkaysa (Pueblo Nasa en Yumbo).

Tolima: Bocas del Kumej (Pueblo Pijao en Ortega).

Al respecto, Olinto Rubiel Mazabuel Quilindo, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, destacó que cuando se aprueba la constitución o la ampliación de resguardos indígenas y titulaciones colectivas para consejos comunitarios afro, las comunidades fortalecen su autonomía y su seguridad territorial.

“El Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa honrando su compromiso con los pueblos indígenas y afro de Colombia», manifestó.

?Con estas acciones, la Agencia Nacional de Tierras ha formalizado más de 1,3 millones de hectáreas para pueblos étnicos en los últimos tres años, garantizando la seguridad jurídica de sus territorios y avanzando en el reconocimiento de sus derechos ancestrales.

Con información de la Agencia Nacional de Tierras.