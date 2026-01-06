Fuerzas Militares definen prioridades para zona de frontera con Venezuela

Foto: Comando FF.MM.

En su cuenta de la red social X, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, explicó que en desarrollo del PlanFrontera se realiza un monitoreo permanente para ejecutar las acciones prioritarias en la región fronteriza del norte del país.

“Desde Bogotá hemos mantenido, de manera permanente, conjunta y coordinada, el monitoreo y la comunicación directa con nuestras unidades y la Policía Nacional desplegadas en el marco del PlanFrontera, para consolidar un dispositivo de seguridad sólido y coordinado», dice el mensaje del alto oficial.

Las acciones priorizadas son:

– Colaboración armónica con las entidades del Estado a nivel local, regional y nacional.

– Seguimiento a las capacidades en los dominios terrestre, naval, marítimo, aéreo y de ciberespacio.

– Seguimiento al dispositivo de tropas en los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía.

– Apoyo humanitario a la población que lo requiere.

– Articulación permanente con Migración Colombia y la Cancillería para el seguimiento y control de los pasos fronterizos, tanto legales como no legales.

“Nuestro compromiso es proteger la soberanía, la integridad territorial y, sobre todo, cuidar la vida y la tranquilidad de los colombianos», añadió el oficial

?30.000 uniformados en la frontera

Estas acciones son reforzadas por la presencia de 30 mil unidades militares que fueron desplegadas por el Ministerio de la Defensa al término del Puesto de Mando Unificado que se instaló en la frontera con Venezuela.

De otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó en el PMU que en la zona de frontera que Colombia comparte con Venezuela se ordenó un despliegue de 30.000 uniformados de la Fuerza Pública.

“Se desplegaron capacidades aéreas, fluviales, y marítimas. Si miramos el espectro electromagnético, también capacidades ciberespaciales», explicó el ministro de la Defensa, al término del consejo de seguridad que se realizó el pasado fin de semana en Cúcuta, Norte de Santander.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro activó cinco PMU en igual número de puntos fronterizos con el vecino país: Maicao, La Guajira; Valledupar, Cesar; Cúcuta, Norte de Santander, Arauca, Arauca, y Puerto Carreño, Vichada.

Solo en la región de El Catatumbo, en Norte de Santander, el Gobierno nacional ordenó el despliegue de 11.000 hombres de las Fuerzas Militares y de la Policía con herramientas tecnológicas, como sistemas de drones, antidrones y vehículos blindados.

Con información del Comando General de las Fuerzas Militares