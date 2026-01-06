Petro convocó una movilización nacional para este miércoles en plazas públicas por la soberanía y la democracia

–El presidente Gustavo Petro convocó para este miércoles una movilización nacional en las plazas públicas del país por la defensa de la soberanía y la demcracia y anunció que participará en la concentración que se realizará en la Plaza de Bolívar de Bogotá para rechazar las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump.

En su cuenta de la red social X el jefe de Estado anunció que este 7 de enero, a las 4:00 de la tarde, hablará a los colombianos en la la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Asimismo, en el mismo post el mandatario instó a los colombianos a izar la Bandera Nacional en defensa de la soberanía.

Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miercoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm. Ahora a defender la soberanía nacional. pic.twitter.com/TsRh5XO1ad — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

En otro mensaje, el mandatario hace referencia a una reunión de organizaciones sociales realizada en la capital del país, la cual está relacionada con la movilización del miércoles.

Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas la.plazas.públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotanos ¡Colombia libre! pic.twitter.com/eWEXoBd5aK — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

La movilización en las plazas públicas del país se realizará en medio de la tensión generada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por sus acusaciones contra el jefe de Estado y amenazas contra el país.

En un mensaje publicado este domingo en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos en su contra proferidas por Trump, a quien le recordó su lucha contra el narcotráfico y por la paz de Colombia, de la región y el mundo.

“Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer; mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia», manifestó el Presidente en X.