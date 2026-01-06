Trump amenaza con una nueva incursión en Venezuela y descarta pronta convocatoria a elecciones

–Estados Unidos podría emprender una segunda incursión militar en Venezuela, declaró el presidente Donald Trump en una entrevista con NBC News, matizando que contempla este escenario en el caso de que la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, deje de cooperar con Washington.

El mandatario estadounidense agregó que no cree que este paso llegue a ser necesario. También sugirió que ya había contemplado la idea de volver a enviar sus fuerzas a suelo venezolano.

«Estamos preparados para hacerlo», declaró. «De hecho, ya lo teníamos previsto», añadió.

Trump también afirmó que su país no está en guerra con Venezuela, a pesar del secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como de los ataques perpetrados contra instalaciones del país sudamericano.

«Estamos en guerra con las personas que venden drogas. Estamos en guerra con las personas que vacían sus prisiones en nuestro país y vacían a sus drogadictos y vacían sus instituciones mentales en nuestro país», señaló.

De otro lado, el presidente Trump descartó este lunes una convocatoria a elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país andino «recupere su salud».

En la entrevista con la cadena NBC News el mandatario dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

«Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar», dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes.

«No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse», sentenció.

En los últimos días Trump puso en duda que la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque «no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país» y dijoo que su Gobierno está en contacto con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que ha advertido con un «segundo ataque» si su Gobierno chavista «no se porta bien».

El republicano, que afirmó este lunes que Washington está ahora mismo «a cargo» de Venezuela, y señaló que figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, su jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, o el vicepresidente, JD Vance, estarán al frente de la gestión del país caribeño por un tiempo indeterminado. (Información RT y DW).