Presidente Petro participará este miércoles en movilización nacional en plazas públicas por la soberanía y la democracia

En su cuenta de la red social X el jefe de Estado anunció que este miércoles 7 de enero, a las 4:00 de la tarde, hablará a los colombianos en una concentración que se va a realizar en la Plaza de Bolívar de Bogotá y en otras plazas públicas del país.

Asimismo, en el mismo post el mandatario instó a los colombianos a izar la Bandera Nacional en defensa de la soberanía. El mensaje aparece acompañado de un video mediante el cual se convoca a la movilización.

“Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 p.m. Ahora a defender la soberanía nacional», escribió el presidente en X.

“Lleva tu bandera; juntos somos un solo pueblo», dice el mensaje del video al final.

En otro mensaje, el mandatario hace referencia a una reunión de organizaciones sociales realizada en la capital del país, la cual está relacionada con la movilización del miércoles.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!», indicó en X.

La movilización en las plazas públicas del país se realizará en medio de la tensión generada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por sus acusaciones contra el jefe de Estado y amenazas contra el país.

En un mensaje publicado este domingo en su cuenta de X, el mandatario colombiano rechazó los señalamientos en su contra proferidas por Trump, a quien le recordó su lucha contra el narcotráfico y por la paz de Colombia, de la región y el mundo.

“Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer; mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia», manifestó el Presidente en X.